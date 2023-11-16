Yandaş yazarlara milyonlar akacak

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, iktidara yakınlığıyla bilinen yazarları öğrenciler ile buluşturacak ve yazarların kitaplarını dağıtacak. Organizasyonlar kapsamında toplam 11,2 milyon TL harcanacak.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’li Mehmet Sekmen idaresindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi 19 Ekim’de, “Sanat Organizasyonları Hizmet Alımı” ihalesi düzenledi. Belediyenin 12 milyon 60 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleye yalnızca belediye iştiraki Erzurum Kültür Turizm Eğitim Reklam Ve Sanat Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi teklif verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ile belediye iştiraki arasında 7 Kasım’da sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedelinin 11 milyon 990 bin TL olduğu bildirildi. İhale kapsamında 2023-2024 döneminde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca düzenlenecek organizasyonlar için ihtiyaç duyulan hizmetlerin alınacağı kaydedildi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca hazırlanan teknik şartnameye göre, 2023-2024 döneminde 170’i Erzurum Merkez’de, 60’ı ise ilçelerde olmak üzere toplam 230 tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek. Tiyatroların 130’u büyükler, 100’ü ise çocuklara yönelik olacak. Belediye, “Erzurum dışındaki hemşehrileriyle irtibatı güçlendirmek” amacıyla 100 adet müzik dinletisi düzenleyecek.

İKTİDARA YAKIN YAZARLAR

İhale kapsamında belediye, lise ve üniversite öğrencilerinin, iktidara yakınlığıyla bilinen yazar ve akademisyenler ile buluşturulmasını istedi. Yüklenici, belediye tarafından hazırlanan listedeki Yeni Şafak Yazarı Taha Kılınç, hemen her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellemesi ile hafızalarda yer eden Alev Alatlı, Kemal Sayar, Lütfi Sunar ve Cihangir İşbilir ile anlaşma sağlamaya çalışacak. Öte yandan belediye İbrahim Kalın, Nuri Pakdil, İsmet Özel ve Sezai Karakoç gibi isimlerin kitaplarını da öğrencilere dağıtacak. Dağıtılacak kitap sayısı 30 bini bulacak.