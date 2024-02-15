Yandaşa ‘tamam’, muhalife bahane

Hükümete yakın her ismin erişim engeli kararına onay veren mahkemeler hedef gösterilen BirGün Editörü Bahçetepe'nin başvurusunu reddetti. Ret gerekçesi 'dosyanın flash disk içinde verilmemesi' olarak belirtildi.

Kayhan AYHAN

Türkiye'de 5651 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi kapsamında son on yılda 35 bin haber erişime engellendi, 30 bin haber silindi ya da kaldırıldı. Bu kararlar aralarında Cumhurbaşkanı, ailesi, bakanlar, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, hâkimler, savcılar, bürokratlar gibi üst düzey kamu şahsiyetleri, bazı kamu kurumları ve iktidara yakın şirketlerin talepleri sonucu verildi. Ancak aynı mahkemeler muhalif isimlerin başvurularına ise ret kararları verdi. Son olarak sahte diplomasına rağmen AKP'li Hamza Yerlikaya'nın talebi kabul edilirken, hakaretlere rağmen BirGün Editörü Sibel Bahçetepe'nin kendisini hedef gösteren yandaş basın için istediği erişim engeli talebi flash disk bahane edilerek reddedildi.

6 Şubat'ta İstanbul Çağlayan adliyesi C kapısı önünde meydana gelen silahlı saldırı eyleminde Pınar Birkoç ve Emrah Yayla isimli kişiler vurularak öldürüldü. Saldırıdan hemen sonra, Birkoç ve Yayla isimleri ile ilgili iktidar yanlısı medya kuruluşlarınca internette yapılan tarama sonrasında muhalif medya, STK’ler ve muhalefet vekillerine saldırı ve hedef göstermeler ardı ardına gerçekleştirildi. Söz konusu kişilerden Birkoç ile ilgili, 2018 ve 2019 yıllarında 2 haber yapan gazeteci Sibel Bahçetepe, A haber, Takvim, Sabah gibi medya kuruluşlarının sözde haberleri ile hedef gösterildi. Bu sözde haberlerden sonra Bahçetepe'ye yönelik tehdit ve hakaretler sosyal medyada aleni bir şekilde yapıldı.

Bunun üzerine Bahçetepe, avukatı Hamza Çiftçi aracılığıyla söz konusu haberlerin kaldırılması istemiyle mahkeme başvurdu. Hükümete yakın isimlerin haklarındaki her haberi kaldıran mahkemeler Bahçetepe'nin başvurusuna olumsuz yanıt verdi. Anadolu Adliyesi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararında dosyanın flash bellek ya da CD içinde sunulmaması ret gerekçesi olarak belirtildi.

YARGIÇ GÜVENCESİ KALMADI

Bahçetepe'nin avukatı Çiftçi, "Bu karar, açıkça kanuna aykırı olduğu gibi eşitlik ilkesinin de ihlalidir. Mahkemenin CD veya flash bellek içerisinde istenen kayıtlar, mahkemeye yazılı belge olarak dilekçe ekinde zaten sunulmuştu. Yanı sıra erişim engeli istenen URL adresleri dilekçede tek tek belirtilmişti. Kanaatimce hukukta yeri olmayan gerekçe içeren bu red kararının tek nedeni, şikâyet edilen gazetelerin siyasi iktidarı destekleyen gazeteler olduğunun bilinmesidir. Bu da bize hakimin, siyasi iktidarın baskısından çekindiğini açıkça gösterir. Bu çekince de 2 şeyi bize göstermektedir. Birincisi ülkede yargıç güvencesinin kalmadığıdır, diğeri de husumetliniz siyasi iktidar veya yandaşı ise yargıç güvencesinin bulunmadığı yargı sisteminde adalete erişemeyeceğinizdir. Ancak bu hukuksuz ve adaletsiz karara itiraz edeceğiz, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bahçetepe'nin avukatları söz konusu paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.