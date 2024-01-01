Yandaşlar hedef gösterdi, gerçek ortaya çıktı: Çekimler 15 Aralık'ta yapılmış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Halk TV'deki yılbaşı yayınının çekimlerinin 15 Aralık'ta yapıldığını belirterek, "22 Aralık’taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir" dedi.

Halk TV'de, dün yılbaşı yayınına katıldıkları gerekçesiyle yandaş basın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, "Şehitler için milli yas istemişlerdi: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu 'vur patlasın çal oynasın' yılbaşı kutladı" başlığıyla İmamoğlu ve Özel'e yüklendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, çekimlerin 15 Aralık'ta yapıldığını bildirdi.

Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah, YeniŞafak, AHaber, Star vb iktidar medyası tarafından yeni bir yalan daha kamuoyuna servis edildi" dedi.

Murat Ongun, şunları söyledi:

"Doğru bilgi şöyledir; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı yılbaşı programının çekimleri 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yani; 22 Aralık’taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası üzerinden yapılan alçak siyaseti kınıyor, hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz."