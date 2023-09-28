Yandaşlar işlerini kaybedebilir: Siyaset programına burç yorumcusu çıkarıldı

CNN Türk kanalı, ‘Akıl Çemberi’ adlı siyaset programına bir burç yorumcusunu çıkardı. Programda ‘Yerel seçimlerin astrolojisi’ başlığıyla yayınlanan kısımda, büyük bir ciddiyetle siyasilerin burçları üzerinden geleceğe ilişkin tahminler yapıldı.

birgun.net

Türkiye’de TV yayıncılığının kalitesi gün geçtikçe düşüyor.

Demirören Medya bünyesindeki CNN Türk’te, siyaset programına bir burç yorumcusu çıkarıldı.

CNN Türk’te Fulya Öztürk’ün sunduğu ‘Akıl Çemberi’ adlı program, dün süresinin bir kısmını ‘Yerel seçimlerin astrolojisi’ başlıklı sunuma ayırdı. Bu kısımda bir burç yorumcusu elinde tuttuğu çubukla ‘analizler’ yaptı.

Burç yorumcusu, Ekrem İmamoğlu’nun ikizler burcu olması sebebiyle yerel seçimlerde kaybedeceğini söyledi. Bu sözler, yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi tarafından “Bu seçimi kaybetti” ifadeleriyle pekiştirildi.

Selvi ardından umutla, Mansur Yavaş’ın da ikizler burcu olduğunu hatırlattı. Burç yorumcusu, Ankara’da CHP’nin kazanacağını söyledi ama beden diliyle Yavaş’ın aday olup olmayacağını bilmediğini ima etti. Daha sonra “Ben Ankara’da mevcut düzenin devam edeceğini düşünüyorum” diyerek Yavaş’a yeşil ışık yaktı.

Mansur Yavaş’ın ikizler olmasına rağmen nasıl kazanacağını açıklayamayan burç yorumcusu, İmamoğlu ile Yavaş’ın doğum yıllarının farklı olduğunu söyleyerek işin içinden çıkmaya çalıştı.