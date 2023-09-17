Yandaşlar ne isterse veriyorlar

İktidar, Rönesans, Kalyon, Tosyalı, Albayrak ve Baykar gibi şirketlere “endüstri bölgesi” adı altında her türlü kolaylığı sağlıyor. Hazine arazilerinin tahsis edildiği şirketler vergi ödemeyip bir de teşvik üstüne teşvik alıyor.

İsmail ARI

İktidarın Beşli Çete ve yandaş şirketlere sağladığı kıyakların sonu gelmiyor. “Endüstri bölgesi” adı altında yandaş şirketlere kamu arazileri bedelsiz olarak tahsis ediliyor, vergi muafiyetinden teşviklere varana dek her türlü “kolaylık” sağlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre, AKP döneminde toplam 22 bin 519 hektar arazi büyüklüğüne sahip 37 endüstri bölgesi kuruldu. Bu 37 endüstri bölgesinin 35’inin ise son 9 yılda içerisinde kurulduğu açıklandı.

“Endüstri bölgesi” adı altında yandaş şirketlere Hazine arazileri 49 yıllığına tahsis ediliyor, yurttaşlara ait araziler de devlet eliyle kamulaştırılıyor. Altyapı ve proje giderleri de kamu bütçesinden karşılanırken şirketler ruhsat, emlak ve damga vergilerinden muaf tutuluyor. Tüm bunların üstüne bir de Cumhurbaşkanı kararıyla ek teşvikler veriliyor

HEP BİLİNDİK ŞİRKETLER

İktidarın her türlü kıyağı sağladığı, kamu arazilerini bedelsiz olarak tahsis edip vergi almadığı bazı yandaş şirketler ise şöyle:

• Adana’daki Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi’nin yönetici şirketi Cumhurbaşkanlığı saraylarını inşa edip şehir hastaneleri işleten Rönesans Holding.

• Konya Karapınar Enerji Endüstri Bölgesi’ni Beşli Çete’de yer alan Kalyon Holding kurdu.

• Zonguldak’taki Filyos Endüstri Bölgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Fuat Tosyalı’nın sahip olduğu Tosyalı Holding’in yönetiminde.

• Niğde Bor Enerji Endüstri Bölgesi yine Beşli Çete’den Kalyon’un kontrolünde.

• Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ve ailesinin sahibi olduğu Albayrak Turizm şirketi tarafından işletiliyor. Aynı zamanda yandaş YeniŞafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak ailesi, özelleştirmeler ile devletin fabrikalarını aldı ve AKP döneminde köşeyi döndü.

• İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile ailesinin sahibi olduğu Baykar Makine Şirketi’ne kıyak sağlandı.

• İstanbul Silivri Endüstri Bölgesi Maxicells İlaç Şirketi tarafından işletilip yönetiliyor. Kıyak sağlanan Maxicells İlaç Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a ait.

• Konya Özel Endüstri Bölgesi de yine yandaş Albayrak ailesinin sahibi olduğu TÜMOSAN Motor ve Traktör Şirketi tarafından kuruldu.

• Hatay, Adana ve Osmaniye’de bulunan Cebelitarık Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi de yine yandaş Tosyalı Holding’in yönetiminde.

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Endüstri bölgesiyle sağlanan kıyaklar:

Altyapı masraflarını bakanlık karşılıyor.

• Devlet, şirketler için yurttaşların arazilerini kamulaştırıyor.

• Plan ve projeler bakanlıkça onaylanıyor.

• Ruhsat ve izinler bakanlık tarafından veriliyor, şirketler harç bedeli ödemiyor.

• Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına tahsis ediliyor.

• Bölge içerisinde yer alan bütün binalar emlak vergisinden muaf.

• Damga vergisinden de muaflar.

• Tüm bunların yanında Cumhurbaşkanı ek teşvikler belirleyebilir.