Yandaşlar tepkili: MHP'li belediye başkanının AKP'ye yönelik sözleri gündem oldu
MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin "AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar" sözleri gündem oldu. Yandaşlar, Vergili'nin sözlerine tepki gösterdi.
MHP'nin yönetimindeki Karabük Belediyesi'nde Başkan Rafet Vergili'nin AKP'yi eleştirdiği konuşması gündem oldu.
Sosyal medyada gündem olan konuşmada Vergili, "AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonu bu" ifadelerini kullandı.
Vergili, eleştirilerine şöyle devam etti: "Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk Karabük'te. Ondan sonra Karabüklü bunları görmeye başladı."
MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili:— Intell Türk (@Intellturk) February 10, 2024
AK Parti siyaseti herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar
Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez pic.twitter.com/ebGIToDX7q
YANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Rafet Vergili'nin AKP'ye yönelik eleştirilerine yandaşlar tepki gösterdi.
Furkan Bölükbaşı, sosyal medya paylaşımında, "Tek kelimeyle Cumhur İttifakı ruhuna ihanet MHP’nin de bu sözlerden rahatsız olduğuna adım gibi eminim Gerekli süreçleri mutlaka yürüteceklerdir" dedi.
Tek kelimeyle Cumhur İttifakı ruhuna ihanet— Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) February 10, 2024
MHP’nin de bu sözlerden rahatsız olduğuna adım gibi eminim
Gerekli süreçleri mutlaka yürüteceklerdir https://t.co/xvpBvmjVFp
Taha Hüseyin Karagöz ise, "Sn. Bahçeli'nin bu gibi durumlarda tavrının ne olduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sn. Bahçeli'nin bu gibi durumlarda tavrının ne olduğunu hepimiz biliyoruz https://t.co/tNN9XyRO3J— Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) February 10, 2024