Yandaşlar tepkili: MHP'li belediye başkanının AKP'ye yönelik sözleri gündem oldu

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin "AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar" sözleri gündem oldu. Yandaşlar, Vergili'nin sözlerine tepki gösterdi.

MHP'nin yönetimindeki Karabük Belediyesi'nde Başkan Rafet Vergili'nin AKP'yi eleştirdiği konuşması gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan konuşmada Vergili, "AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonu bu" ifadelerini kullandı.

Vergili, eleştirilerine şöyle devam etti: "Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk Karabük'te. Ondan sonra Karabüklü bunları görmeye başladı."

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili:



AK Parti siyaseti herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar



Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez pic.twitter.com/ebGIToDX7q — Intell Türk (@Intellturk) February 10, 2024

YANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Rafet Vergili'nin AKP'ye yönelik eleştirilerine yandaşlar tepki gösterdi.

Furkan Bölükbaşı, sosyal medya paylaşımında, "Tek kelimeyle Cumhur İttifakı ruhuna ihanet MHP’nin de bu sözlerden rahatsız olduğuna adım gibi eminim Gerekli süreçleri mutlaka yürüteceklerdir" dedi.

Tek kelimeyle Cumhur İttifakı ruhuna ihanet



MHP’nin de bu sözlerden rahatsız olduğuna adım gibi eminim



Gerekli süreçleri mutlaka yürüteceklerdir https://t.co/xvpBvmjVFp — Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) February 10, 2024

Taha Hüseyin Karagöz ise, "Sn. Bahçeli'nin bu gibi durumlarda tavrının ne olduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.