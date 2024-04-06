Yangın faciasında sekiz tutuklama

29 kişinin öldüğü ‘Masquerade’ isimli kulüpteki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı. Binanın mimarı “Çıkışları kapatmış olabilirler” dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildikleri savcılıktaki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi’ndeki müracaat savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken, 9’u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 8 kişi tutuklandı. 1 kişi ise serbest bırakıldı. Öte yandan söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.

ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin kusurlu oldukları, işyerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne sebep oldukları belirtildi. Ön bilirkişi raporuna, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelere göre kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulanarak kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin işyerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ayrıca ifadelere göre yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığına dikkat çekildi.

TEK GİRİŞ YOKTU

Facianın meydana geldiği gece kulübünde inceleme devam ederken binanın mimarı Zeki Öztekin’in yanında çalışan mimar Mehmet Enver Horozoğlu, projeyi kendisinin çizdiğini söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1972’de binanın projesini çizdiğini ifade eden Horozoğlu, binaya ilişkin “Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum. Üstte balkon vardı, o balkondan sinema makine dairesi falan... Onları tamamen çizmiştim. Bundan sonra da Kasımpaşa’da bir sinema salonu çizdik. Sinema salonu olarak faaliyet gösterdi ama çok uzun sürmedi diye biliyorum. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi” dedi.

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İHMALLER ZİNCİRİ

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Yangın Güvenlik Uzmanı Levent Yasa, yangınla ilgili ‘ihmaller zinciri’ dedi. Yasa, “Daha fazla suyla müdahale edilmesi gerekirdi. Bunun için de yangın dolabı sistemi ya da sabit söndürme sistemleri, yağmurlama sistemleri olması gerekiyordu ki oradaki yangına müdahale edilebilsin” diye konuştu.