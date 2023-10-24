Yangında da beteri var: Ormanlar ruhsat kuşatması altında

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında ülkede ormanların durumu ele alındı. Yangınlarda herkesin ormanları hatırladığına dikkat çeken uzmanlar, “Duman çıkmayan yerlerde daha çok orman yok oluyor” dedi. TEMA Vakfı'ndan Eylem Tuncaelli, yaptığı sunumda "Muğla ormanlarının yüzde 65'i, Ordu'nun korunan alanlarının yüzde 91'i, Erzincan ve Tunceli meralarını yüzde 65'ine ve ormanlarının yüzde 52'sine maden ruhsatı verilmiş olduğu da saptanmıştır" ifadelerini kullandı.

Gökay BAŞCAN

Türkiye Ormancılar Derneği ile Sarıyer Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlediği etkinlikte ormanların durumu konuşuldu. "Yangından da beteri var. Ormanların ormancılık dışı kullanımlara tahsisi" başlıklı panelde, Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Prof. Dr. Erdoğan Atmış, Teoman Alptürk ve Eylül Tuncaelli konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Prof. Dr. Doğanay Tolunay moderatörlüğünde ülkenin farklı bölgelerdeki ormanların durumu ve mücadele deneyimleri aktarıldı.

Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüsrev Özkara, Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptı. Konuşmalarda, ormanların ormancılık dışı faaliyete açılmasının yangınlardan daha büyük zararlar verdiğine dikkat çekildi. Akbelen'de ormanlarını korumak için direnenlere selam gönderildi.

Panelde ilk sözü alan Bartın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdoğan Atmış, Ormancılık mevzuatında sık sık yapılan değişiklikleri sonucunda ülke genelinde enerji, madencilik, turizm ve ulaştırma vb. 80'i aşan farklı nedenler için 811 bin hektar ormanlık alanın ormancılık dışı faaliyete açıldığını hatırlattı. Bu tahsislerin geri dönüşü neredeyse imkansız zararlar yol açtığını belirten Prof. Dr. Atmış, "Kamu yararına yapıldığı iddia edilen bu uygulamalar, tam tersine ülke ormanlarını ve toplumun geleceğini felakete sürüklemekte" dedi. AKP iktidarının tıpkı Eski Brezilya Başkanı Bolsenaro'nun yaptığı gibi 'ekonomik kalkınma' adı altında ormanlara saldırdığını ifade eden Prof. Dr. Atmış, tahsislerin yangınlar daha tehlike olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Atmış, "Ormancılık dışı amaçlara tahsis edilen ormanlık alan yıllık ortalama 36 bin 927 hektarken yangınlarda zarar gören ormanlık alan yıllık ortalama 10 bin hektar civarında. Yanı biz her yıl yanan alan miktarının 4 katı büyüklüğündeki ormanlık alanı bu izinlerle kaybediyoruz" dedi.

ORMANLAR HER ŞEYE AÇIK

Atmış ayrıca yanan ormanlar kendini yeniden rehabilite ederken, havalimanı, yol, üniversite kampüsü, cezaevi, otel, golf sahası vb. tesisler ve işletmeler kurulan ormanların tamamen yok olduğunu belirtti.

RUHSAT KUŞATMASI

Ardından sözü alan TEMA Vakfı'ndan Eylem Tuncaelli, "Doğal varlıklarımız tehdit altında" başlıklı sunum yaptı. Yaptıkları çalışmada özellikle IV. Grup Madenler'e mercek tutan Tuncaelli, TEMA'nın il ve bölge bazlı yaptıkları çalışmaları hatırlattı. Tuncaelli, "24 ilde 20 bin ruhsatı inceleyen TEMA'nın çalışmasına göre, illerin ortalama ruhsat oranı yüzde 63. Yani bu 24 ilin toplam yüzölçümünün yüzde 63'ü için maden ruhsatı verilmiş durumda. İnceleme yapılan iller içinde ruhsatların en yoğun olduğu il olan Kütahya'da, il yüz ölçümünün alanları etkiliyor yüzde 92'si için maden ruhsatı verilmiş ve bu ili Uşak yüzde 80 ile Çanakkale ve Balıkesir yüzde 79 ile izlemektedir. Ayrıca Muğla ormanlarının yüzde 65'i, Ordu'nun korunan alanlarının yüzde 91'i, Erzincan ve Tunceli meralarını yüzde 65'ine ve ormanlarının yüzde 52'sine maden ruhsatı verilmiş olduğu da saptanmıştır" ifadelerini kullandı.

KANTARCI SÖZ ALDI

Panelde söz alan bir diğer isim ormancılık fakültelerinde 'hocaların hocası' olarak adlandırılan Prof. Dr. Doğan Kantarcı oldu. Kantarcı ormanları yok eden açık ocak işletmeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Açık ocak işletmelerinin ardından rehabilitasyon yalanı uydurduklarını belirten Prof. Dr. Kantarcı, "Açık ocak işletmeleri daha sonra ağaçlandırılabilir ama orman olmaz. Her ağaç topluluğuna orman denmez" dedi.

Panelde son sözü ise TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Teoman Alptürk aldı. Altürk, ormanlık alanlarda kurulan enerji tesislerin bölgede yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın moderatörlüğünde forum düzenlendi. Ormanlara dair sorunlar konuşulurken katılımcılar kendi bölgelerindeki orman mücadelesine ilişkin deneyimler aktarıldı.

AKBELEN’DE MÜCADELE SÜRÜYOR

İlk sözü alan Akbelen direnişçilerinden İkizköylü Esra Işık, “İkizköy’den kucak dolusu selam getirdim hepinize. Bizim mücadelemiz Akbelen’deki ormanlar kesilmiş olsa da sürüyor. Ormanların ağaçlardan ibaret olmadığını konuştuk burada. Bizim mücadelemiz bitmedi, sürüyor sürecek” dedi.