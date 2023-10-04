Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri hayatını kaybetti.

Güncel
  • 04.10.2023 12:24
  • Giriş: 04.10.2023 12:24
  • Güncelleme: 04.10.2023 12:27
Kaynak: DHA
Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Ankara Keçiören'de 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri hayatını kaybetti.

Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'ndeki Sinan Apartmanı'nın Kot 1'de bulunan dairesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

Evde kimse yokken çıkan yangını, komşuları fark edip itfaiyeye haber verdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü, 4 itfaiyeci dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyecilerden 1'i müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Terastan düşerek ölmüştü: Cinayetle yargılanan eski hakim ve eşi beraat etti
BirGün'e Abone Ol