‘Yankee’ler Irak’tan kovuluyor

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Ortadoğu’da peş peşe yaşanan saldırılar sonrası tansiyon yükselirken Irak, ülkedeki ABD üslerini kalıcı olarak kapatmayı planlıyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Bağdat yönetiminin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkedeki misyonunu sonlandırmaya yönelik bir komisyon kurduğu belirtildi.

Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani ve eski Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in 4’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Sudani, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin ABD ile Irak arasındaki tüm sözleşme ve anlaşmalara “darbe indirdiğini” ifade etti. Sudani, “Uluslararası koalisyonunun varlığının gerekçeleri sona erdiği için mevcudiyetlerini sonlandırma konusundaki kararlı tutumumuzu vurguluyoruz” dedi.

Haşdi Şabi karargâhına yapılan saldırıyı kınayan Sudani, “Irak’taki en riskli hadiseler, koalisyon güçlerinin Haşdi Şabi karargâhına yaptığı defalarca saldırılarda yaşandı. Iraklı herhangi bir grup tarafından bir güvenlik ihlali bulunduğunda bu ihlalleri sadece Irak hükümeti takip eder. Hükümet kanunu uygular ve hiçbir kimse egemenliğimize saldıramaz” dedi.

Bağdat yönetiminin adımı, ABD’nin başkent Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında İran destekli Şii Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Takva el Saidi’yi öldürmesinden bir gün sonra geldi. Saldırı Irak’ta İran’a yakın gruplarda büyük öfkeye yol açmıştı.