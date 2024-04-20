Yanlış restorasyon nedeniyle ihbar edilen tarihi bina yandı

Kırklareli'nde kafe olarak kullanılan ve kent konseyinin kanuna uygun restore edilmediği için hakkında ihbarda bulunduğu tarihi bina yandı.

HABER MERKEZİ

Kırklareli Kent Konseyi’nin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanuna uygun restore edilmediğine ilişkin ihbarda bulunduğu bina alev aldı.

Konsey Başkanı Yasemin Ertaş, envanter kaydı olan tüm tarihi yapıların benzeri felaketleri yaşamaması için gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Kırklareli Karakaş Mahallesi’nde kafe olarak kullanılan Geç Osmanlı dönemine ait 2 katlı tarihi binada yangın çıktı. Tarihi binanın yanında bulunan 4 katlı apartmanda da mantolamanın yanması üzerine bina sakinleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

"YANGININ BİLGİSAYAR ODASINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR"

Olay yerine giden Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yangının bilgisayar odasından çıktığını tahmin ettiklerini belirtti.

Yanan binada yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin 2022 yılında Kırklareli Kent Konseyi’nin ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Yasemin Ertaş, ilgili taşınmazın ‘Sırça Köşk’ içkili restoran olarak kullanımının ve binada yapılan son restorasyonun binanın orijinal yapısına zarar verdiğini belirti.

Ertaş yaptıkları ihbarda da belirttikleri hataları şöyle sıraladı:

• Dış cephe ana renk ve tüm görünümde değişikliğe gidildi.

• Pencere kenarları, doğrama ve kapılarda aslına uygun bir onarım uygulanmadı.

• Tavan ve döşemelerde ana malzemenin dışına çıkıldı.

• Özellikle tüm duvarlarda bulunan kalemişi örneklerin koruma altına alınmadan orijinallerinin silindi, üzerine yeni sıva ve boya eklenerek aslına uygun olmayan şekilde yeniden yapıldı.

• Binanın temel sağlamlaştırma ve taşıyıcı güçlendirmesinin yapılmadığını ve kalemişi onarım uygulamasının uzman ekipler tarafından yapılmadı.

İhbarın ardından ön yüz boyası değiştirildiğini ancak diğer yanlışların düzeltilmediğini belirten Ertaş şu ifadeleri kullandı: "Çıkan yangın sonucu kültür varlığı değerimizi kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Envanter kaydı olan tüm tarihi yapıların benzeri felaketleri yaşamaması için gerekli denetimlerin yapılması, koruyucu önlemlerin alınması ve uygulanması gerekiyor."