Yanlış yer seçimi pahalıya patladı

İzmir Kiraz’da 500 günde biteceği söylenerek temeli atılan ve imara aykırı olduğu gerekçesiyle inşaatı durdurulan devlet hastanesi çürümeye terk edildi. Temeli sular altında kalan hastane, oluşan kamu zararı nedeniyle tepki çekti.

Berkay SAĞOL

İzmir’in Kiraz ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılması planlanan, geçen mayıs ayında temeli atılan ve 500 günde tamamlanacağı belirtilen devlet hastanesinin inşaatında aradan geçen sürede tek bir çivi çakılamadı. Davalık olan hastane arazisinde sadece binanın temelinin atıldığı ve çürümeye terk edildiği görüldü. Hastane arazisinde bulunan iş makinelerinin yağan yağmurdan dolayı suların içinde kaldığı, inşaatın bulunduğu alanda ise projeye dair bilgi içeren herhangi bir tabelanın olmaması dikkat çekti.

YARGIYA TAŞINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, mülkiyeti Kiraz Belediyesi’ne ait olan arazide hastane yapmak için geçen yıl çalışmalara başladı. Arazi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı imar planları değiştirildi. Değiştirilen planlarda uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşıdı. Söz konusu imar planları ile ilgili İzmir 2. İdare Mahkemesi ise yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın gerekçeleri arasında alanın tarım alanları yerlerinin uygun olmaması, ticaret-konut alanlarında konut kullanım oranının belirtilmemesi, hastanenin yapılaşma koşullarının imar mevzuatına aykırı olması, karayollarının görüşüne uyulmaması, katı atık alanının yakınlarında konut olması, yükseköğrenim alanının küçültülmesi ve ağaçlandırılacak alanın fiziki durumunun dikkate alınmaması sıralandı. Yürütmeyi durdurma kararına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kiraz Belediyesi itirazda bulunsa da İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi talebi geri çevirdi.

AKP’Lİ DAĞ DA TÖRENDEYDİ

2023 mayıs ayında gerçekleştirilen temel atma törenine dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili olan, şimdi ise AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ, dönemin AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, İzmir İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş katılmıştı. 75 yataklı olması planlanan Kiraz Devlet Hastanesi’nin içinde 22 poliklinik ve 3 ameliyathanenin bulunacağı 22 bin 284 metrekarelik alana yapılacak hastanenin inşaatının 500 günde tamamlanacağı bildirilmişti.

Temel atma törenine AKP’li Hamza Dağ da (mavi baretli) katılmıştı. Temel atma törenine AKP’li Hamza Dağ da (mavi baretli) katılmıştı.

İLÇE DIŞINA YAPILMAMALIYDI

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş “Yeni yapılan hastane için kent merkezinde farklı uygun yerler varken ilçenin dışında bir alana yapmaya karar verdiler. Arabası olmayan biri oraya nasıl gidecek diye düşünürken, şu anda inşaatta bitmiyor" dedi. Bir başka yurttaş da hizmette olan devlet hastanesiyle ilgili şunları kaydetti: “Hastanede doktor sayısı yetersiz. Haftanın belli günlerinde başka ilçelerden görevlendirmelerle doktor geldiğini duyuyoruz. Neredeyse birinin kolu kırıldığında bile Kirazlılar, en yakın yer olan 30 kilometre uzaktaki Ödemiş’e gitmek zorunda kalıyor.” İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak da “Şu an da Türkiye’de hekim açığı var. İnsanlar özellikle küçük yerlerde çok çalışmak istemeyebiliyor. Tıp fakültesi mezunlarına mecburi hizmet konulmasının sebebi bu. Kamu yönetimi geçici görevlendirmelerle hizmeti sürdürmeye çalışıyor. Kiraz’da da bunun bir örneği yaşanıyor. Kısa süreli hekim gönderilmesi, hem hekim için hem oradaki toplum için çok uygun görülmüyor. Hekimin yaşam koşulları değişiyor, barınma sorunları yaşıyor. Hekim verimsiz oluyor, verimsiz çalışmanın karşılığında yurttaşlar yeterli kalitede hizmet alamıyor” değerlendirmesini yaptı.

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HER YERDE PANKART

Kiraz Belediyesi’nin mevcut başkanı Saliha Özçınar Kutlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde tekrar AKP’nin Kiraz Belediye Başkan adayı oldu. Kutlu’nun, ilçedeki pankart ve tabelalara yaklaşık 5 yıllık süreçte yaptığı faaliyetlere yer verdiği görüldü. Pankart ve tabelalarda “Yeni Kiraz Devlet Hastanesi çok yakında halkımızın hizmetinde” ifadesi yer aldı.