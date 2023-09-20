Yanlışlıkla babasını öldüren 3 yaşındaki çocuk için karar çıktı

Evde tabancayla oynarken yanlışlıkla babasını vurarak öldüren 3 yaşındaki çocuk için mahkemeden takipsizlik kararı çıktı.

Kayseri'de, tabancayla oynarken babası 24 yaşındaki Gökhan Çimen'i vurarak ölümüne neden olan ve o dönem 3 yaşında olan K.A.Ç. hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

DHA'nın haberine göre, olay, geçen yıl 28 Ağustos akşamı Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., yanlışlıkla babası Gökhan Çimen'i vurdu. Evdekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Çimen'in öldüğünü belirledi. 4 çocuk babası Çimen'in cenazesi, toprağa verildi. Anne, çocuğu K.A.Ç. ile emniyetteki swap izi işlemlerinin ardından bırakıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, K.A.Ç.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olduğuna vurgu yapılarak, "Maktulün 2019 doğumlu oğlu K.A.Ç.'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu vefat ettiği, olay tarihinde 12 yaşından küçük olan K.A.Ç.'nin 5237 sayılı TCK'nın 37/1 maddesi kapsamında cezai sorumluluğunun bulunmadığı ve hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı" ifade edildi.