Yap işlet devret bütçeyi bitirdi!

Yap-İşlet-Devret modelli otoyol projelerinin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 16 yılda 1,2 milyar TL harcandı. Karayolları’nın bu projeler için 2024’te harcamayı öngördüğü para ise 272,3 milyon TL.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında, “Yakın sermaye gruplarını fonlama aracı olarak kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) modelli projeler, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) kasasında delik açtı. Müdürlüğün 2007 ve 2023 yıllarını da kapsayan 16 yılda YİD modelli projelerin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için ödediği para dudak uçuklattı.

AKP döneminde en çok tercih edilen inşa modeli olan ve kamuya zararı her geçen gün artan YİD modelli otoyollar ile diğer otoyolları için KGM’nin harcadığı para 1 milyar TL'yi aştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı yatırımları için öngörülen ödenekler paylaşıldı. En dikkat çeken kalemlerden biri, “Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinin Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri” oldu. Müdürlük, yalnızca bu kaleme yönelik 2007-2026 döneminde 1 milyar 888 milyon 20 bin 601 TL’lik harcama öngördü.

PARA DAYANMIYOR

KGM’nin YİD ve diğer otoyol projelerinin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 2007 yılından 2023 yılının sonuna kadar yaptığı harcamaların toplamı da mali raporlara yansıdı. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kasasından otoyol projelerinin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 1 milyar 202 milyon 100 bin 469 TL çıktı. İdarenin 2024 yılında harcaması planlanan paranın ise 272 milyon 323 bin TL olduğu bildirildi.

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Garantiye 23,7 milyar TL

2022’nin ilk yarısında 8 milyar 901 milyon 420 bin TL harcanan “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden 2023’ün ilk yarısında yapılan harcama 23 milyar 768 milyon 865 bin TL ile ifade ediliyor. Müdürlüğün, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden 2023 yılının tamamında 60 milyar 285 milyon 339 bin TL harcama yapması bekleniyor.