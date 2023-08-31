Yapı Kredi kredi faiz oranları: İşte Yapı Kredi ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Yapı Kredi kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Yapı Kredi ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki,Yapı Kredi kredi faiz oranları ne kadar? İşte QNB Finansbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

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