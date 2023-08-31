Yapı Kredi kredi faiz oranları: İşte Yapı Kredi ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Yapı Kredi kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Yapı Kredi ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki,Yapı Kredi kredi faiz oranları ne kadar? İşte QNB Finansbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Yapı Kredi kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Birçok banka kredi faiz oranlarını yeni karara göre yeniden düzenlerken yurttaşlar Yapı Kredi ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Yapı Kredi kredi faiz oranları ne kadar? İşte Yapı Kredi ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
Yapı Kredi kredi faiz oranları
|Banka
|İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı
|Taşıt Kredisi Faiz Oranı
|Konut Kredisi Faiz Oranı
|Yapı Kredi
|%4,23
|%5,70
|%3,19
Yapı Kredi kredi faiz oranları
Yapı Kredi ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 4,23, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 5,70, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 3,19 seviyesinde.