Yapı Kredi'nin kârı beklentileri aştı

Yapı Kredi Bankası, 2023 yılının 3. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 17,8 milyar TL’nin oldukça üzerinde 24,6 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Yapı Kredi Bankası, yılın üçüncü çeyreğinde 24,6 milyar TL net dönem kârı elde ederek beklentileri aştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Yapı Kredi Bankası'nın bir önceki çeyrekteki net kârı 11,5 milyar TL, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 16,1 milyar TL seviyesindeydi. Böylece bankanın net kârı dönemsel bazda yüzde 114 oranında artarken yıllık bazda yüzde 52 artış gösterdi. Banka 2022 yılının tamamında 52,7 milyar TL net kâr elde etmişti. 2023 yılı 9 aylık toplam kârı 48.7 milyar TL oldu.

Bankanın maddi ortalama özsermaye kârlılığı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 46 oldu. Özkaynak kârlılığı 2022 yıl sonunda yüzde 56,6 seviyesindeydi. İkinci çeyrek 2023’te ise yüzde 36,8 düzeyindeydi. Ortalama aktif kârlılığı ise yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılının ikinci çeyreğinde bu rakam yüzde 3,6 olmuştu.

Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise bu çeyrek sonu itibarıyla yüzde 17’den yüzde 17,8’ye yükseldi. Son çeyrekte TL kredi büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 12, TL mevduat büyümesi yüzde 5 oranında gerçekleşti. Pozitif TL kredi-mevduat spreadi bu çeyrekte artış göstererek devam ederek yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti. TL kredi-mevduat spreadi bir önceki çeyrekte yüzde 1,1 seviyesindeydi.