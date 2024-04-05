Yapı Kredi'ye Körfez'den talip var: Koç Holding'den açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi'de hisse alımı için görüşmelerde bulunuyor. Koç Holding yaptığı açıklamada "Kamuya açıklama gerektirecek gelişme olmadığı" belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi'de hisse alımı için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Koç Holding, çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

First Abu Dhabi Bank PJSC, Yapı Ve Kredi Bankası’ndan potansiyel hisse alımı için görüşme yapıyor. Görüşmelerin erken aşamada olduğu belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre kaynaklar BAE’nin en büyük bankası FAB’ın Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran ayında Körfez bölgesini ziyaretinin ardından FAB Türkiye’deki varlıklarla ilgilenen son BAE’li banka oldu. Daha önce Dubai Islamic Bank, TOM Group’tan yüzde 20 hisse alacağını açıklamıştı.

Körfez bankaları Türkiye’yi coğrafi yakınlığı, bankacılık sistemine aşinalığı ve 85 milyondan fazla nüfusu sebebiyle büyüme için potansiyel pazar olarak görüyor. BAE’de 54 banka 9,5 milyonluk ülkeye hizmet ediyor.

Dubai merkezli Emirates NBD 2019’da Denizbank’ı 2,8 milyar dolara satın almıştı. Suudi ve Kuveytli bankalar Türkiye’de uzun süredir bulunuyor. Suudi Arabistan’ın en büyük bankası National Commercial Bank Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 2007’de 1,08 milyar dolara satın almıştı. Kuwait Finance House ise 1989’da Türkiye’de tamamına sahip olduğu Kuveyt Türk Katılım Bankası’nı kurmuştu.

KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Koç Holding, KAP'a yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Gruptan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın satışı ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Koç'tan yapılan açıklamada, "Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır. Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır" denildi.

KAP'taki açıklamada, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişmenin olmadığı da vurgulanırken, "İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.