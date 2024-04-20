"Yapı stokunu güçlendirin"

Tokat’ta önceki gün meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremin ardından bazı evlerde derin çatlaklar oluştu. Uzmanlar, yapı stokunun güçlendirilmesi yönünde çağrı yaparken yurttaşlar yetkililerden yardım istedi.

İlayda KAYA

Sulusaray merkezli önceki gün peş peşe yaşanan, Tokat ve çevre illerdeki binalarda hasar meydana getiren deprem büyük korku yarattı. Deprem kuşağında yer alan Tokat’taki binaların acilen dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, “Dönüşüm şart” dedi. Evlerinde çatlaklar meydana gelen yurttaşlar ise yetkililere seslenerek çözüm beklediklerini kaydetti.

DÖNÜŞÜM ŞART

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde önceki gün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sırayla 4, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde 3 deprem daha yaşandı. Afet; Sivas, Samsun, Kayseri, Çorum’da da hissedildi. Depremle Tokat’ta 191 konutta, 84 ahırda ve 7 camide hasar oluştu. Yozgat’ta ise 7 köy, 94 konutta 4 camide ve 3 ahırda hasar aldığı görüldü. Yetkililer diğer kentlerde incelemelerini sürdürdü. Afette büyük korku yaşayan ve geceyi sokakta geçiren yurttaşlar ise evlerinde çatlaklar oluştuğunu söyleyerek yetkililere seslendi. Kayseri’de evi hasar alan Ferdi Yakupoğlu, “Evim oturulmayacak halde. Çatlaklar var. Yardım istiyoruz” dedi.

Öte yandan deprem sonrası Sulusaray’da bulunan bazı mahallelerde su kesintisi de yaşandı. Evlerinde ve ahırlarında su olmayanlar, ilçede bulunan çeşmelerden bidonlarla su taşımak zorunda kaldı. Depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan TMMOB İMO Tokat Temsilcisi Mustafa Türker kentin yapı stokunun yenilenmesi yönünde uyarıda bulundu. Türker, BirGün’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Hasarlarla ilgili ihbarlar geliyor. Arpacıkaraçay, Balıkhisar, Ballıkaya, Ilıcak gibi yerlerdeki binalarda çatlaklar var, bazı köylerimizde yıkıntılar var. Buradaki yapı stokumuz mühendislik hizmeti görmemiş yapılar. Kaliteli değil. Tokat’ın geneline baktığımızda ise deprem yönetmenliğinden sonra binalar yenilenmeye başlandı. Ancak kentsel dönüşüme girmesi gereken mahallelerimiz var. Bu mahallelerden bazıları; Örtmeliönü mahallesi, Haçdağı etrafındaki mahalleler… Tokat’ta sadece bir tane kentsel dönüşüm ilan edilen mahalle var o da Kaleardı Mahallesi. O da çok eskiden ilan edildi ve süreç çok ağır ilerliyor. Kurumların koordineli hareket edip, süreci titizlikle yürütmesi lazım. Bireysel olarak kentsel dönüşüm için ev sahipleri müracaat ediyor ancak biz istiyoruz ki bir mahalle, bir semt komple kentsel dönüşüme girsin. Tokat’ta Buğdaylı Fayı üzerinde deprem yaşandı. Fay kısa olmasına rağmen büyük etki yarattı. KAF’ta bir hareketlenme olsa Niksar, Reşadiye, Erbaa risk altında olacak.”

RİSK DEVAM EDİYOR

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, depremden etkilenen köyleri ziyaret ederek şunları kaydetti: “Tokat’ta risk devam ediyor. Tokat; Kelkit Vadisi Türkiye’de depremlerin yoğun yaşandığı bölgelerden biri, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde. Tokat’ı maden projelerinin talanına terk edersek, deprem gerçeğini kabul etmeyip doğamıza sahip çıkmazsak depremler can almaya devam eder.”

UZMANLAR UYARDI

Depremin ardından uzmanlardan da uyarılar geldi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deprem ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen de "Depremin KAF’ın, yani ana büyük deprem üretme potansiyeli olan fayı tetiklemesi mümkün görünmüyor" dedi.