Yapı-Yol Sen: AFAD emekçilerine verilen 10 liralık mesai ücreti kabul edilemez

Yapı-Yol Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, AFAD emekçilerine verilen 10 lira 10 kuruşluk mesai ücretine ilişkin; "AFAD emekçilerinin artan ekonomik koşullar altında maalesef hayatlarını idame ettirmeleri her geçen gün daha da zorlaşmıştır. Kiraların el yaktığı, barınma hakkının giderek zorlaştığı, ulaşımın, yemeğin yüzde 200'e varan oranlarla zamlandığı bir ülkede AFAD emekçilerine açıklanan 10,10 liralık mesai ücretini kabul etmemiz söz konusu değildir. Deprem ülkemizin bir gerçeğidir. Bu gerçeklikle hareket ederek hizmet üreten AFAD emekçileri bu ekonomik deprem altında kalmamalıdır" diye konuştu.

Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası (Yapı-Yol Sen) Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, bugün yaptığı açıklamayla AFAD emekçilerine verilen 10 lira 10 kuruşluk mesai ücretine tepki gösterdi. Karakoç'un açıklamaları şöyle:

"AFAD EMEKÇİLERİ BU EKONOMİK DEPREM ALTINDA KALMAMALIDIR"

"Başta deprem olma üzere ülkemizin dört bir yanında her türlü doğal afetlerde görev alan AFAD emekçilerinin artan ekonomik koşullar altında maalesef hayatlarını idame ettirmeleri her geçen gün daha da zorlaşmıştır. Kiraların el yaktığı, barınma hakkının giderek zorlaştığı, ulaşımın, yemeğin yüzde 200'e varan oranlarla zamlandığı bir ülkede AFAD emekçilerine açıklanan 10.10 liralık mesai ücretini kabul etmemiz söz konusu değildir.

Her türlü iklim koşullarında, zor şartlarda, mesai kavramını gözetmeden çalışan AFAD emekçilerinin gerçek bir ücretle ücretlendirilebilmesi için günün koşullarına uygun, gerçekçi bir politikanın yürütülmesi zorunludur. Bu bağlamda AFAD emekçilerine verilecek 10.10 liralık mesai ücretini kesinlikle kabul etmiyoruz.

AFAD emekçilerinin talebi olan AFAD tazminatı hakkında henüz somut bir adım atılmamıştır. Bu konuda başta iktidar partisi olmak üzere tüm partilere çağrımızdır. Bir an önce AFAD emekçilerine ekonomik koşullara uygun, enflasyona ezdirilmeyecek bir AFAD tazminatının çıkarılması taleplerimiz arasında. Deprem ülkemizin bir gerçeğidir. Bu gerçeklikle hareket ederek hizmet üreten AFAD emekçileri bu ekonomik deprem altında kalmamalıdır."