Yapımcı Levent Cengizhan: "Filmlerim salon bulsun diye rüşvet verdim"

Film yapımcısı Levent Cengizhan, filmlerinin salon bulabilmesi için Paribu Cineverse Programlama Müdürü İlker Çakmak'a rüşvet verdiğini söyledi. Cengizhan, "Rekabet kurallarını da ihlal ediyorlar Paribu Cineverse'ün programlama müdürü asla bir dağıtımcıyla birlikte yapımcıya görüşemez, aynı masaya oturamaz" dedi.

Film yapımcısı ve danışmanı olan Levent Cengizhan sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Paribu Cineverse Programlama Müdürü İlker Çakmak'a verdiği rüşvetler ile geçmişte filmlerinin salon bulduğunu açıkladı.

Ancak Cengizhan'ın son olarak iki büyük filmini başka dağıtım firmasına vermesi yüzünden aralarındaki ipler bir anda koptu. Bunun üzerine ticari olarak zor duruma düşen Cengizhan, Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri olan Paribu Cineverse'ün Programlama Müdürü İlker Çakmak ile aynı bünyede olan Mars Dağıtım şirketinin yöneticileri Onur Aşa ve Ferhat Aslan hakkında suçlamalarda bulundu.

T24’ten Aslı Atasoy’un sorularını yanıtlayan Levent Cengizhan, “Ben yıllarca İlker Çakmak'a otoparkta paralar verdim, rüşvetler verdim. İlker Çakmak evlenirken evinin beyaz eşyalarını ben aldım. Düğüne de gitmedim bu arada. Zaten düğün hediyesi bir tane olur. Bulaşık makinesi, Dyson süpürgesi, kahve makinesi bir şeyler daha vardı. Bunları sağladım sonrasında demek ki benden daha çok para yedirenler var ki benim önüm kesildi, onlarla devam etti” dedi.

"SEN PARA VER DAHA ÇOK SALONDA YER AL"

"Bunlara para yedirenler bir şekilde iş yapıyorlar, salon buluyorlar. Bunlara para verilmiyorsa hiçbir şekilde salon bulamıyorsun" diyen Cengizhan, şunları söyledi:

"Sistem şöyle çalışıyor: Onur Aşa, Mars Dağıtım'ın başına geçmeden önce sinema filmleri ile yapım şirketlerine danışmanlık veriyordu. Bu danışmanlık da şu; açık tabiri ile "Sen bana para ver, daha fazla salonda yer al". Çünkü zaten İlker ile Onur ortaklar, birlikte para kazanıyorlar. Yani Onur'un getirdiği her film Paribu Cineverse'lerde İlker sayesinde mutlaka daha fazla salonda yer buluyor. Onur Aşa, Mars Dağıtım'ın başına geçince bu sefer kendine film yaptırmaya başladı. Mesela "Hannas 2" filminin gizli ortağı Onur'dur. O dönemde korku filmi çıkmamasına rağmen o filmi vizyona çıktılar. Filmin vizyona girdiği şubat ayında zaten bir sürü film vardı. İnsanlar salon bulamıyorlardı ama ne hikmetse Onur'un filmi yaklaşık 103 lokasyonda salon buldu. Bir ünlünün oynadığı komedi filmleri, gişe filmleri 100 lokasyon bulamadı.

"REKABET KURALLARI İHLAL EDİLİYOR"

Rekabet kurallarını da ihlal ediyorlar Paribu Cineverse'ün programlama müdürü asla bir dağıtımcıyla birlikte yapımcıya görüşemez, aynı masaya oturamaz. Bunlar Ferhat Aslan, Onur Aşa ve İlker Çakmak birlikte Ankara'ya gidip animasyon filmi yapan yapımcılarla, TRT ile görüştüler. Sinema Genel Müdürlüğü nasıl bu işe el atmıyor onu da anlamış değilim. Her hafta toplamda 12'nin üzerinde film çıkıyor. Filmler katlediliyor. Aynı şirkete ait iki tane dağıtım şirketi var. İkisi ortak hareket ediyorlar ve rekabeti çiğniyorlar. Burada olay yapımcıya oluyorlar. Bu dağıtım politikasından dolayı bir süre yapımcı battı bu sene. 3-5 tane adam yüzünden sinema sektörü batıyor. Sinema Genel Müdürlüğü de el atmadığı için oluyor."

İBRAHİM BÜYÜKAK'IN FİLMLERİ SALON BULAMADIĞI İÇİN BATTI

Cengizhan, rüşvet verdiği için pişman olmadığını verdiği her rüşvetin kanıtı bulunduğunu vurgulayarak, verdiği rüşvetin karşılığını da 'fazlasıyla' aldığını belirtti.

Cengizhan, "Sizin dışınızda kimler mağdur oldu bilginiz var mı?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

“İbrahim Büyükak'ın "Mutluyuz", Murat Şeker'in "Aşk Mevsimi", Ulaş Bahadır'ın "Başkan" filmi battı. Salon sayısının az olmasından dolayı. Bu filmlere şans verilmedi. Selçuk Aydemir'in "Güven Bana" filmini galada izleyemedim bir hafta sonra gittiğimde filmi bulamadım. "Babam ve Oğlum"un başarısındaki neden, kulaktan kulağa reklamının olmasıydı. Herkes birbirine söyledi. Kötü açılış yapmasına rağmen salonlarda oynamaya devam ettiği için gişede rekor kırdı.”