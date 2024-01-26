Yardım bekleyenlere tankla ateş açtılar

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Han Yunus’taki işgali süren İsrail askerleri Gazze kentindeki Kuveyt Meydanı'nda insani yardım için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtı. Saldırıda 20 Filistinli hayatını kaybederken, 180 Filistinli de yaralandı. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail güçlerinin saldırının ardından meydana girişleri engellediğini ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığını söyledi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı 30 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya yaklaşıldığını ancak, tarafların savaşın kalıcı olarak nasıl sona erdirileceği konusunda anlaşmazlık içinde olduğunu söyledi. Wall Street Journal'ın İbrani Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya dayandırdığı haberine göre ise İsrail ordusu, tampon bölge oluşturmak amacıyla Gazze'de İsrail sınırına bir kilometre mesafede 2 bin 824 binanın yüzde 40’ının yerle bir etti. WSJ, bunun Filistin topraklarında azalmaya yol açarak ABD ile ilişkileri daha da gerginleştireceğini yazdı. Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı’nın Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı davada “geçici tedbirlerin belirlenmesi talebi” ile ilgili yarın ön kararını verecek.