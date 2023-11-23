Yardım götürdüğü kadını taciz etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Mehmet Ölmez, Konya'da yardımı götürdüğü ihtiyaç sahibi kadını taciz ettiği için yargılandığı davada sadece 5 bin 400 TL adli para cezası aldı. Ölmez bu süreçte bir de müdür yapılarak terfi ettirildi.

İsmail ARI



Konya’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanın patates ve soğan yardımı götürdüğü ihtiyaç sahibi kadını taciz ettiği ve ardından da müdür yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıktı.

28 Mayıs 2021 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda “Hizmet görevlisi” unvanı ile çalışan Mehmet Ölmez, vakfa başvurarak yardım talebinde bulunan M.D. isimli kadının evine patates ve soğan yardımı götürdü. Ardından elini yüzünü yıkama bahanesiyle kadının evine girdi. Ölmez’in üslup ve tavırlarına tepki gösteren kadın, Ölmez’i evinden kovdu.



Ölmez hakkında suç duyurusunda bulunan M.D., daha önce de sokakta Ölmez’in tacizine maruz kaldığını anlattı.

Ölmez’i çalıştığı kuruma şikâyet etmesine rağmen bir adım atılmadığını ve hatta Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müdür yapılarak terfi ettirildiğini söyledi.



Ardından Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde Mehmet Ölmez hakkında “Kamu görevlisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçundan dava açıldı. Ölmez, mahkeme suçlamaları reddetse de M.D.’nin kızı da tacize tanık olduğunu anlattı. Dinlenen tanıklar, “Mehmet Ölmez’in taciz ettiği kadına şikâyetçi olmaması için para teklif ettiğini” de söyledi.



Mahkeme, 15 Kasım 2023 tarihinde Ölmez’e iki defa işlediği “cinsle taciz” suçu için sadece 5 bin 400 TL adli para cezası verdi, hükmün açıklanmasını da geriye bıraktı.



‘YANLIŞ ANLAŞILMA’ DEMİŞLER



AKP’li Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a yakınlığıyla da bilinen Ölmez için Konya Valiliği tarafından açılan soruşturmanın ise kapatıldığı anlaşıldı. Yavuz Ünüvar tarafından yürütülen soruşturmanın “Olayın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu” ifadeleriyle kapatılarak bir skandala imza atıldığı anlaşıldı.