Yardıma muhtaç milyonlar ordusu

Dünya çapında yardıma muhtaç insanların sayısı 2022’de 324,3 milyon iken Ağustos 2023 itibarıyla savaşların, iklim krizinin ve Covid-19 salgınının sosyoekonomik etkileriyle 363,3 milyona yükseldiği belirlendi.

Haber Merkezi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 19 Ağustos 2003'te, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun da bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi sonucu BM Genel Kurulu'nda 2008'de alınan kararla 19 Ağustos, "Dünya İnsani Yardım Günü" ilan edildi.

İngiltere merkezli "Development Initiatives" kuruluşu tarafından hazırlanan 20 Haziran 2023 tarihli "2023 Küresel İnsani Yardım" raporunda, 2022'de insani krizin dünya çapında derinleştiği belirtildi.

Rapora göre insani yardıma muhtaç kişilerin 4'te 3'ü, çatışma, iklim krizi veya sosyoekonomik zayıflık etkenlerinin en az ikisinden etkileniyor.

İnsani yardıma ihtiyacın artmasının temel sebeplerinden ikisinin gıda krizi ve zorunlu göç olduğu ifade ediliyor.

60 ülkeden yaklaşık 265,7 milyon kişinin, son 2 yılda akut yetersiz beslenmeden etkilendiği tespit edildi. İklim krizi ise 236,7 milyon kişiyi yüksek derecede olumsuz etkiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, Pakistan ve Doğu Afrika'daki iklim krizi ve Covid-19 salgınının sosyoekonomik etkileri gibi sorunların, insani yardım hareketlerinin önemini artırdığı kaydedildi.

BM İnsani Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, 2021'de 255,1 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu belirlenirken bu sayı 2022'te 324,3 milyona, 2023'ün 8. ayında ise 363,3 milyona çıktı. İhtiyaçların karşılanması için 2021'de 37,64 milyar dolar gerekliyken bu miktar 55,21 milyar dolara yükseldi. Uzun yıllardır süren siyasi ve ekonomik krizin derinden etkilediği Afganistan'da 29,2 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi. Çatışma ve kuraklıktan etkilenen Etiyopya'da insani yardıma muhtaçların sayısının Ağustos 2023'te 28,6 milyon olduğu bildirildi.

Hükümetle İran destekli Husiler arasında 2014'ten bu yana devam eden iç savaşın etkilerinin yaşandığı Yemen'de 21,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

En çok gıda güvenliği ve sağlık alanlarında yardıma ihtiyaç duyan Myanmar'da insanı yardıma muhtaç insan sayısı 17,6 milyona yükseldi.

SAVAŞIN BİLANÇOSU AĞIR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ağır etkilerini yaşayan Ukrayna'da insani yardıma muhtaç kişilerin sayısının 2021'de 3,4 milyon, 2022'de 5,2 milyon olduğu kaydedilirken giderek şiddetlenen savaşta Ağustos 2023 itibarıyla 17,6 milyon kişi insani krizden etkileniyor.

Suriye'de Mart 2011'den bu yana süren iç savaş dolayısıyla insani yardıma muhtaç kişi sayısı oldukça yüksek. 15,3 milyon kişi insani krizin olumsuz etkilerini yaşıyor.

İKLİM KRİZİ ETKİLİYOR

Aşırı iklim olayları ve altyapı eksikliğinden etkilenen Güney Sudan'da ise Ağustos 2023'te 9,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirlendi.