Yargı Erdoğan’a boyun eğdi

Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeyi dün gerçekleştirilen toplantıyla sürdürdü. Toplantı sonrası YSK’nin almış olduğu karara göre CHP’nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti’nin Ordu, AKP’nin ise Ardahan’da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddedildi.

Ayrıca Kurul, CHP’nin Konya’nın Hadim ilçesinde ‘‘olağanüstü itirazını’’, Adana’nın Pozantı ilçesinde ‘‘tam kanunsuzluk’’ itirazını ve Ardahan’ın Çıldır ilçesinde seçimlerin iptal istemlerini de reddetti.

Konuya ilişkin konuşan CHP Genel Yardımcısı Gül Çiftci, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlattı. Çiftçi, ‘‘YSK’nin toplantısına birkaç saat kala Erdoğan’ın beyanı tamamen YSK’yi kontrol altına almaktan başka bir şey olmadığı açıktır. Erdoğan işareti verdi, YSK bu baskıya boyun eğdi diyebiliriz. YSK Hatay’daki usulsüzlükleri Hatay iradesini yok sayarak talebimizi reddetmiştir. Somut deliller var ölü seçmenler var. Yargı kurumu delilleri yok sayarak reddetti’’ dedi.

Çiftçi şöyle konuştu: “Yüksek Seçim Kurulu tam kanunsuzluk dosyamızın kapağını dahi açmadan itirazımızı reddetti. Ölü seçmenlere oy kullandırıldığına dair sunduğumuz tüm belge ve kanıtlar yok sayıldı. Hatay’da ilçe seçim kurulları ve il seçim kurulunda başlayan hukuksuzluk YSK’da da devam etmiş, sandık iradesi hiçe sayılmıştır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu açıklamayı yaptı: “Talebimiz YSK tarafından, YSK’daki temsilcimizin ifadesiyle kapağı dahi açılmadan reddedildi. Bu siyasi bir karardır, siyasi talimat ile yapılmıştır. Siyasi talimat bu sefer öyle gizli kapaklı verilmemiştir. Erdoğan tarafından daha YSK toplantısı başlamadan önce şu ifade kullanıldı, grup toplantısında, canlı yayında, ‘YSK Hatay konusunda son noktayı koydu’. Toplanmadılar ki nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten açıkça talimattır, verdiğin talimatın itirafıdır” dedi. Özel, Erdoğan’ın seçimlerden gerekli mesajı almadığının anlaşıldığını belirterek “Haksızlığa devam mı edeceksin, et bakalım. Şimdi kulağını çekti seçmen, ilk seçimde o kulağını koparır senin.’’