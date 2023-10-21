Yargı kararı hiçe sayılıyor: Cumartesi Anneleri, AYM kararlarına rağmen 28’inci kez gözaltında

Cumartesi Anneleri’nin, Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 28'inci kez engellendi. Eylemin 969'uncu haftasında polis ablukasıyla Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 969'uncu haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 28'inci kez polis tarafından engellendi, 26 kişi gözaltına alındı.

Hasan Karakoç

Leman Yurtsever

Oya Ersoy

İkbal Eren

Taylan Bekin

Nazım Dikbaş

Ayşegül Devecioğlu

Ümit Efe

İsmail Yücel

Davut Arslan

Begali Kurnaz

Doğan Özkan

İrem Gerkuş

Seher Kalkan

Ezgi Karakuş

Evrim Gürenin

Nazlı Evrim Şerifoğlu

Fatma Akaltun

Sevim Sancaktar — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 21, 2023

Kayıp yakınları ve hak savunucuları, gözaltı araçlarıyla ablukaya alındı ve önlerine çekilen gözaltı aracı ile dışarıdan tamamen izole edildiler.

Kalkanlar yetmedi, bu sefer arkadaşlarımız gözaltı araçlarıyla ablukaya alındı Abluka içinde yaşananlara hiç kimse tanıklık edemiyor. Endişeliyiz. #CumartesiAnneleri969Hafta pic.twitter.com/ZTZIaz6Bqo — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 21, 2023

MİLLETVEKİLLERİ DE ABLUKADA

Eyleme destek veren Yeşil Sol Parti Milletvekili Özgür Saki, Cemil Çiçek, Celal Fırat, HDP eski milletvekili Musa Piroğlu ve TİP milletvekili Ahmet Şık da ablukaya alındı.

MÜDAHALE YARGI KARARINA RAĞMEN SÜRÜYOR

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşıdı.

Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla çıktı.

Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.