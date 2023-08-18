Yargı şiddete kalkan oldu!

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlunun eşi, kayınpederinin kendisini “tehdit ettiğini” anlattı. Damga gazetesi haberine yayın yasağı getirildi. Gazete toplatılabilir.

İsmail ARI

Uzun süredir siyaset sahnesinde yer almayan, 17-25 Aralık sürecinde işinsanı Rıza Sarraf’a “Senin önüne yatarım” dediği iddiasıyla hafızalara kazınan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, bir kadını tehdit ettiği öne sürülüyor.

17-25 Aralık sürecinde yolsuzluk iddialarına adı karışan ve bakanlıktan istifa eden Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in Ukrayna uyruklu eşi Veronika Güler “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak, boşanmak istedi. Veronika Güler’in mahkemeye yaptığı başvuruda, şiddete maruz kaldığına ilişkin fotoğraflar ile tehdit edildiğine dair ses kayıtları dosyaya ‘delil’ olarak sunuldu.

Boşanma aşamasındaki Veronika Güler, yaşadıklarını Damga gazetesine anlattı. Kayınpederi Muammer Güler tarafından, “Seni burada yaşatmam, seni öldürürüm” ifadeleri ile tehdit edildiğini aktaran Veronika Güler, şunları dile getirdi: “31 Temmuz günü Çanakkale’ye gittim. Büyük oğlumun doğum günü vardı. Orada da bütün aile bana saldırdı. Muammer Güler beni dışarı attı. Gece birde beni sokağa attılar.”

Veronika Güler, boşanmak istediği 17-25 Aralık sürecinde gözaltına alınan Barış Güler’in ise kendisine şiddet uygulamaya yeltendiğini öne sürdü.

JET HIZINDA YASAK KARARI

Fakat Damga gazetesinin manşetten duyurduğu bu haberi, internet sitesinde yayınlamaması dikkat çekti. ‘Gerçek’ daha sonra gazetenin Yazı İşleri Müdürü Anıl Boduç’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla açığa çıktı. Boduç, “Manşet haberimizi internete taşıyamıyoruz. Çünkü haberin muhatapları; yayın yasağı kararı aldırdı...” dedi. Gazetenin bayilerden ve satıldığı noktalardan toplatılabileceği ifade ediliyor.

Yayın yasağı kararının detaylarına ise BirGün ulaştı. Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in avukatı Ayça Özdoğan, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yayın yasağı talebi ile 2 Ağustos tarihinde başvuru yaptı. Avukat Özdoğan, “Güler’in boşanma davasının bulunduğu, ailesinin kamuoyunca tanınan kişiler olması, yayın yapılmasının itibarını zedeleyeceğini” ifade etti. Mahkeme de aynı gün ‘yayın yasağı’ kararı verdi.