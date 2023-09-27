Yargı, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aday oldu

Ay Yapım imzalı "Yargı" dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Telenovela' dalında dünya çapında yarışacak 4 diziden biri oldu.

Kanal D'de 3 sezondur devam eden "Yargı" dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'ne (International Emmy Awards) aday oldu.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 2023'ün adayları belli oldu.

20 ülkeden 56 yapım, 14 kategoride kendisine yer bulurken bunların arasında "Yargı" dizisi de yer aldı. 3'üncü sezonu ile ekranlarda yer alan dizi, 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den aday olan tek dizi oldu.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alıyor.

Deniz ve Urgancıoğlu'na Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi isimler eşlik ediyor.