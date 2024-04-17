Yargıda cemaat savaşı

Yargıtay’daki krizin Hak-Yolcular ile Menzilcilerin “anlaşmazlığı” nedeniyle yaşandığı ifade ediliyor. Menzil’in kritik noktalar için pazarlık yaptığı öne sürüldü.

İsmail ARI

Yargıtay başkanlığı seçiminde düğüm çözülemiyor. Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 18’inci turunda da sonuç çıkmadı. Kulislerde yaşanan krizin “cemaatlerin anlaşmazlığı ve pazarlığı” nedeniyle yaşandığı belirtiliyor. Nakşibendi Tarikatı’nın İskenderpaşa Kolu’na bağlı Hak-Yol Vakfı’nda yetişenler yargı camiasında ve Yargıtay’da oldukça etkili. İddialara göre de Hak-Yol’cular ve ile AKP’ye yakın birçok isim Yargıtay seçiminde Mehmet Akarca’yı destekliyor.

Ancak, özellikle son yıllarda kamuda ve yargı camiasında etkili konuma gelen Menzil Cemaati’nin mensuplarının büyük bir kısmının ise bir başka adaya destek verdiği iddia ediliyor. Menzil Cemaati’nin yargıdaki kritik noktalar için pazarlık yaptığı, iktidara yakın kimi isimlerin ise pazarlık veya ikna süreci için devrede olduğu öne sürüldü.

MHP’lilerin ise ikiye bölündüğü, ancak bir kısmının yine Mehmet Akarca’ya destek verdiği ifade edilirken Saray’ın da seçim sürecinin bu kadar uzamasından rahatsız olduğu bildirildi. Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilen Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 17 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine dün 18’inci tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 104, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 113, milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında AYM’nin “ihlal kararını” tanımayan ve AYM üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 100 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 19. tur oylamayla bugün devam edilecek.