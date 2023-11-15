Yargıda rüşvet kayda geçti: Avukat, bir yurttaşın dosyasını 'çözmek' için 1,5 milyon istedi

Yargı sisteminde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Bir avukat, kendisine ulaşan bir yurttaşın dosyasını çözmek için 1,5 milyon lira rüşvet istedi.

Peş peşe gelen yargıda rüşvet iddialarına bir yenisi daha eklendi. Samsun'da bir avukat, kendisine ulaşan bir yurttaştan dosyasını çözmek için 1,5 milyon lira rüşvet istedi. Yurttaş, suç duyurusunda bulundu.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Ferhat Parıltı, 2,5 yıldır uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde. Kuzeni Hacı Aydın uyuşturucu hap ve kokainle yakalandı, kullanmak için aldığını söyledi. Ferhat Parıltı ise Aydın’ı yakalandığı gün birçok kez aradığı için ve araba Ferhat Parıltı’nın eşi Neslihan Parıltı’ya ait olduğu için davaya dahil edildi.

Ferhat Parıltı ve Hacı Aydın, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldılar ve rüşvet bu aşamada ortaya çıktı.

YARGIDA RÜŞVET KAYIT ALTINDA

Neslihan Parıltı eşinin durumu için bir avukata başvurdu. Avukat 75 bin liralık avukatlık ücreti olduğunu söylerken, dosyanın olumlu sonuçlanması için 1,5 - 2 milyon lira daha para istediği iddia edildi.

Avukat D.E. ile Neslihan Parıltı arasında ses kayıtlarına da geçen konuşma şöyle gerçekleşti:

"N.P: 75 bin lira avukatlık ücreti diye söylüyorum…

Avukat D.E.: Diğer durumu söylersiniz belki kendisi yapmak istemez…

N.P.: Onu nasıl söyleyeyim?

Avukat D.E.: İleteceğiniz kişiye aynen aktarın. 1,5 milyon lira civarı söyleyin, dolar kurunda sürekli artış oluyor ya, bunlar dolar bazlı alıyorlar. Daha önce yaptığımızda dolar bazlı almışlardı.

Avukat D.E.: Bu illegal bir durum onu söyleyeyim. Bu dosyanın olumlu sonuçlanmasına etki edebilecek bir durum. Belki biz bir sonuç alacağız. Bu sadece eli güçlendirecek bir durum. 2 milyona kadar gidebilecek, ucu açık bir süreç.

O da en başından birilerine yedire yedire gittiği için 1-2 aylık silsilede sürer. Siz ona dersiniz ki ayrıca illegal yönden de dosyanın olumlu sonuçlanması için görüştük, birkaç bağlantı bulduk, bu durumlarda da 2 milyon gibi bir rakam söylendi bize.”

RÜŞVET ŞİKÂYETİ BAŞSAVCILIKTA

Parıltı, söz konusu şikâyet üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Rüşvet iddiası başsavcının önünde.