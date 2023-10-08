Yargıda TÜGVA sessizliği

HABER MERKEZİ

Eski Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yöneticisi Ramazan Aydoğdu’nun, yaklaşık beş ay önce vakfa ait bir araçta bulunduğu iddia edilen silahlarla ilgili yaptığı suç duyurusu hâlâ bir karara bağlanmadı.

Uzun bir süre TÜGVA’da üst düzey yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu, vakfın “Ordu, emniyet, yargı ve devletin birçok birimine kadro yerleştirdiğine” dair belgeleri sızdırdığı iddiasıyla yargılandı ve 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Ülke gündemine oturan skandallar zinciri uzun bir süre tartışılırken sadece Aydoğdu yargılandı. Belgelerde yer aldığı iddia edilen TÜGVA’nın kamudaki yapılanmasına dair bir soruşturma yürütülmedi.

Geçen mayıs ayında ise “TÜGVA’ya ait 34 UT 2447 plakalı bir araçta çok sayıda silah ve otomatik tabanca bulundu” iddia edilen görüntüler gündem oldu. Ardından eski TÜGVA yöneticisi Ramazan Aydoğdu, 22 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu ile konuyu yargıya taşıdı. Aydoğdu, TÜGVA Genel Başkanı olan ve geçen haziran ayında da Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Enes Eminoğlu ile TÜGVA yöneticisi Muhammet Yiğit’in yargılanmasını talep etti.

Aydoğdu’nun suç duyurusunda, “Plakası açık şekilde görünen ve sosyal medya da paylaşılan resimlerde TÜGVA yetkilileri tarafından paylaşıldığı anlaşılan aracın bagajında görünen suç unsuru silahlarla ilgili olarak, ilgili görüntülerin seçim öncesi toplumda infial oluşturduğu açıktır. Sosyal medyada yer alan görüntülerde aracın TÜGVA yetkilileri tarafından kullanıldığına dair resimlerin olduğu, söz konusu aracın bagaj kısmında bir adet niteliği anlaşılamayan beylik silahı, bir adet MP5 marka otomatik silah, bir adet G3 olarak ifade edilen tam otomatik silah ve TÜGVA’ya ait materyallerin olduğu görülmektedir. Bu itibarla, söz konusu aracı kullanan Enes Eminoğlu hakkında 6136 sayılı yasa 13/12 maddelerine muhalefet etmek veya eylemine uyan diğer suçlardan soruşturma açılması ve cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Aydoğdu’nun yaptığı suç duyurusunun üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen dosyaya dair hâlâ bir karar verilmedi. Ramazan Aydoğdu kısa bir süre önce de ayakkabısının içine bırakılan “mermi” ile tehdit edilmişti. Aydoğdu verdiği ifadede, “İkamet ettiğim dairemin önündeki ayakkabılıkta ayakkabımın içine mermi bırakılarak şahsım ve ailem tehdit edilmektedir. Benim ve ailemin hayatına kast amacı taşıyan ve bizi tehdit eden kişilerden şikâyetçiyim. Daha önceden vuku bulan ve basına yansıyan Sinan Ateş ile aynı akıbeti yaşamak istemiyorum” demişti.