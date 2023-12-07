Yargıdan emsal karar: Kanser ilacını SGK ödeyecek

Ankara'da bir kürü 117 bin lira olan ilacını alamaz hale gelen meme kanseri hastası olan kadın, SGK’ye dava açtı. Mahkeme, “Sağlığa erişim engellenemez” diyerek ilacın SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

Ankara’da meme kanseri teşhisi koyulan kadın, yaşam pahalılığı nedeniyle bir kürü 117 bin lira olan ilacını alamaz hale geldi. Bunun üzerine SGK’ye dava açtı. Mahkeme, “Sağlığa erişim engellenemez” diyerek ilacın SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara’da yaşayan Göksel Haşimoğlu, 2009 yılında göğüs ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi.

Teşhis konulduktan sonra kemoterapi tedavisine başlayan Haşimoğlu, hayat pahalılığı ve dolardaki yükseliş nedeniyle ilaç masraflarını karşılayamaz duruma geldi. Haşimoğlu, doktorunun “Kullanılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan ciddi zararlar meydana gelecek” dediği ilacın ücretinin SGK tarafından karşılanması için verdiği yazılı dilekçesinin reddedilmesi üzerine idare mahkemesine dava açtı.

Dilekçede, söz konusu ilaçtan uygulanması gereken 300 miligram bir kürün yaklaşık 117 bin lira olduğunu belirten Haşimoğlu’nun avukatı Zehra Betül Bulut, müvekkili için şimdilik acilen gerekli sekiz kürün ise 702 bin lirayı bulacağını anlattı.

Ankara 20. İdare Mahkemesi, Göksel Haşimoğlu’nun tedavisinde kullanılan ilaca ait ödemelerin SGK tarafından karşılanmamasının, sağlık hizmetine ulaşım hakkının zedelenmesi kapsamında olduğunu, sosyal güvenlik müdürlüğünün hukuka uymadığını belirterek ret işleminin iptaline karar verdi.

SGK’NİN İTİRAZINA RET



Ardından 11. İdari Dava Dairesi, kararda yasaya aykırılık bulunmadığını vurgulayarak SGK avukatlarının iptal talebini reddetti.

Avukat Zehra Bulut, kanser hastalarının bu ilaca erişimlerinin maddi açıdan oldukça zor olduğunu belirterek “Hastalar SGK’nin ret kararına karşı dava açabilirler. Emsal niteliğindeki bu karar kanser hastaları için umut olacak” dedi.