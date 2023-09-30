Yargıdan Taşkesenlioğlu kararı: Soruşturma yapılmasına yer yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri Sedat Peker’in rüşvet iddiaları ile gündeme taşıdığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında 'soruşturma yapılmasına yer olmadığına' karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri Sedat Peker’in rüşvet ve borsa manipülasyonları iddialarında ismi geçen eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında 'soruşturma yapılmasına yer olmadığına' karar verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, muhalefet partilerinin suç duyurularını işleme alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 yıl sonra 'soruşturma yapılmasına yer olmadığına' karar verdi.

Başsavcılığın kararında şu ifadelere yer verildi:

“Dosyanın tetkikinde; Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında isnat edilen eylemlerden dolayı soruşturma yapılabilmesi için muhakeme şartı olan ‘kurul başvurusu’ bulunmadığı, bu nedenle muhakeme şartı gerçekleşmediğinden atılı eylemlerden dolayı şikayet edilen Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma yapılamayacağı anlaşılmakla, şikayetçilerin başvurusuna ilişkin soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir önceki SPK Başkanı ve AKP eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun organize ettiği bir rüşvet ağından bahsetmişti. Peker, Taşkesenlioğlu’nun kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun rüşvete aracılık ettiğini, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu’nun ise bir danışmanlık şirketi aracılığıyla rüşvetten komisyon aldığını öne sürmüştü.