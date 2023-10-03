Yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir davasında gerginlik

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir’in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada mahkeme başkanıyla avukat arasında gerginlik çıktı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Demir ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara kararda dosyaya istenen veri analiz raporunun gelmediğini bildirdi. Bunun üzerine söz alan Ali Demir, veri analiz raporu hakkında, şunları söyledi:

"Bu konuda mağdur durumdayım. 4 duruşmadır mahkemeniz ısrarla söz konusu evrakları istiyor. 2012 KPSS ve 2010 KPSS’de ki gibi Türkiye’de bir infial oluşturulmak istendi. Gerek benim, gerek Cumhurbaşkanımızın aldığı tedbirler büyük bir kaosu önledi. Benim aldığım tedbirlerin takdir edilmesi gerekirken 8 yıldır yargılanıyorum. Mağdur durumdayım. ÖSYM’de benim koyduğum kurallar aynı şekilde uygulanıyor."



İHA'nın aktardığına göre bu esnada duruşmaya katılma talebinde bulunan M.Y. söz almak istedi. Mahkeme başkanı, dosyanın tarafı olmadığını belirterek avukata söz vermedi. Mahkeme heyeti, duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle avukat hakkında disiplin soruşturması yapılması için Ankara Barosuna müzekkere yazılmasına karar verdi. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, Ali Demir’in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verirken, davayı 21 Kasım’a bıraktı. Demir hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde uygulanan adli kontrol şartının da devamına hükmedildi.

Duruşmanın ardından aynı avukat, "Zaptın değiştirileceğine eminim, bir örneğini istiyorum." diyerek duruşma zaptını talep etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Siz beni resmi belgede sahtecilikle mi suçluyorsunuz?" ifadelerine yer verirken, avukat hakkında soruşturma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddianamesinde yer verilen bilirkişi raporunda, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soru sızdırıldı. Sorular, matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM’nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildi.

Bu yöntemle elde edilen sorular, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ’nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek’e ulaştırıldı. Soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensupları, ÖSYM’deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attı. Buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulundu.

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem ÖSYM başkanı olan Demir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıl 3 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.