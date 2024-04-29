Yargılanan gazetecilik

23 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler mesaj gönderdi. Gazeteciler, “Yargılanan gazeteciliktir, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 19 ilde 147 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerin "örgüt propagandası yapmak", "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım etmek" iddialarıyla suçlandığını ifade etti. Yerlikaya, ayrıca gözaltına alınan gazetecileri ise "örgütün basın yapılanması" içerisinde yer almakla suçladı.

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MA’nın haberine göre gazetecilere dönük son yıllarda yapılan tüm operasyonlara, benzer iddialar gerekçe yapıldı. Diyarbakır ve Ankara merkezli 2022 yılında yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 ay içerisinde 33 gazeteci gözaltına alındı. Sınır ötesi operasyon ve seçim gündemleri öncesi yapılan operasyonlarda gözaltına alınan gazetecilerin tümüne aynı iddialar yöneltildi. Ancak her iki operasyonda gözaltına alınan gazeteciler, ilk duruşmalarda tahliye edildi.

Son olarak İstanbul, Ankara ve Urfa'da 23 Nisan'da da Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Mehmet Aslan ve Esra Solin Dal, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Enes Sezgin ile gazeteciler Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş, Doğan Kaynak ve Erdoğan Alayamut gözaltına alındı. 26 Nisan'da adliyeye sevk edilen gazetecilerden Mehmet Aslan, Esra Solin Dal ve Erdoğan Alayumat tutuklandı. Diğer gazeteciler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

GAZETECİLİK YARGILANDI

Tutuklanan Esra Solin Dal, Mehmet Aslan ile Erdoğan Alayumat, avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden mesaj gönderen Dal, "Mahkemede aslında MA çalışanları yargılanmadı, gazeteciliğin kendisi yargılandı. Bize neden haber yaptığımız ve neden gazeteci olduğumuz soruldu. Baskı ve yıldırma politikaları hep vardı. O zamanda vazgeçmedik, şimdi de vazgeçmeyeceğiz. Özgür basın susturulamaz” dedi.

ÇIPLAK ARAMA İDDİASI

Öte yandan Dal, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde çıplak aramaya maruz kaldığını belirtti. Dal’ın, suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.

Gazeteci Erdoğan Alayumat da Metris Cezaevi’nden gönderdiği mesajında, “Dosya, gazetecilik mesleğini kriminalize etmekten başka bir şey ifade etmiyor. Ape Musalardan, Hrant Dinklerden, Metin Göktepelerden devraldığımız bayrağı taşıyacağız " dedi. Gazeteci Mehmet Aslan da şu mesajı gönderdi: "Tarihe, ve halka karşı sorumluluğumuzu ve borcumuzu hakikatleri yazmaya devam ederek, ödeyeceğiz."