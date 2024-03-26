Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Mahmut Coşkun seçildi

Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Mahmut Coşkun'un seçildiğini duyurdu.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na, dairenin üyelerinden Mahmut Coşkun seçildi.

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, daire başkanının görev süresinin dolması üzerine yeni başkanı belirlemek için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

Yargıtay üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alan aynı daire üyesi Coşkun, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin yeni başkanı oldu.

YARGITAY BAŞKANLIĞI 4. TURA KALDI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimlerin ilk dört turunda ise sonuç çıkmadı.

Dün başlanan 5 adaylı seçimlerin dördüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimlere beşinci tur oylamasıyla devam edilecek.