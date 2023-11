Yargıtay Başkanı, yargı sistemini savundu: Binlerce karar veriliyor, bir tanesi cımbızla çekiliyor

Hukuk öğrencileriyle bir araya gelen Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, yargıya yönelik eleştirilerle ilgili “Bir kaos yaratır, insanların kafasında yargıya olan güveni azaltır. Bir iddia ortaya atılıyor; ‘doğru mu, delili var mı, belgesi var mı’ önüne arkasına bakılmadan bütün yargı bir töhmet altında bırakılıyor” ifadelerini kullandı. Akarca, “Binlerce karar veriyor. Ama bir tane karar alınıyor, cımbızla çekilir gibi ‘bu karar şu saikte verildi’ deniyor. Eğer bu saikte verildiği tespit edilirse bununla ilgili olarak da yasal merciler gereğini yerine getiriyor” iddiasında bulundu.

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğrenim gören Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Üniversitenin 2023-2024 akademik takvim açılışını öğrencilere verdikleri, ‘Yüksek Yargı Yerlerinin İşleyişi, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesi’ başlıklı dersle başlattılar.

Yargının verdiği kararların eleştirilebileceğine değinen Akarca, “Hatalı kararlar verilebilir. Bu hatalı kararların düzeltilme mekanizmaları hukukta var. İtiraz, İstinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yargılamanın yenilenmesi başta olmak üzere birçok hukuk kurumları ve tedbirler alınmıştır. Ancak hakim ve savcı mesleğini yaparken hiçbir şeyden emir ve talimat almaması, çekilmemesi, korkmaması lazım” açıklamasını yaptı.

“YARGI HATALI KARARLAR VERMİŞ OLABİLİR”

Akarca, yargının hatalı kararlar vermiş olabileceğini kaydederek, “Yargı son zamanlarda hep hedef haline getirildi. Hep hedef tahtasına konuldu. Elbette dediğim gibi yargının verdiği kararlar mutlaka doğrudur diye bir şey diyemeyiz. Hatalı kararlar vermiş olabilir. 15 Temmuz 2016’dan itibaren mesleğe çok sayıda genç hakim, savcımız alınmak zorunda kalındı. Kıdem durumunu, hukuk fakültelerindeki eğitimin kalitesini gözetmek zorundasınız. Şimdi mümkün olduğu kadar Adalet Bakanlığımız, Adalet Akademimiz, Hakimler ve Savcılar Kurulumuz, Yargıtayımız, Danıştayımız var gücümüzle meslektaşlarımızın eğitilmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.

SAVCILARA PAYLAŞIM UYARISI

Öğrencilere etik değerlerle ilgili öneride bulunan Yargıtay Başkanı, şunları söyledi:

“Sosyal medyanın kullanımı var. Hakim ve Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarıma şunu söylüyorum; sosyal medyada ideolojik, siyasi, dini, etnik, mezhepçi, cinsiyetçi paylaşımlarda bulunmaktan kaçınmanız gerekir. Bunun için sizin takipçilerinizin menfaat gruplarının olmaması gerekir. Bizde bir söz vardır; mahkemenin ve hakimin bağımsız, tarafsız karar vermesi yeterli değil. Aynı zamanda görüntü de çok önemli.”

“ALINAN KARARLAR CIMBIZLA ÇEKİLİYOR”

Bunlarla birlikte Akarca, yargı sistemine sahip çıktı. “‘Siyasi etkiyle karar verilebiliyor mu’ konusuna gelirsek eğer bunu veren yargı mensubu varsa bu onun vicdanı ve ahlaki sorumluluğuyla ilgili bir şeydir. Doğru bir şey yapmıyordur. Onların da kararları denetleniyor" diyen Akarca, sözlerine şöyle devam etti:

"Her karar denetleniyor. Yargının şeffaflığını, hesap verilebilirliğini, öngörülebilirliğini anlattık. Bunun için bu kurumlar var. Elbette yargının sorunları var. Biz bunlardan gözümüzü kapatmıyoruz. Ama yargının da böyle sosyal medya mahkemeleri vasıtasıyla her iddianın, her şeyin ithamı haline getirilip hedef tahtasına getirtilmesinin de bu ülkeye, bu devlete, bu millete ve yargıya büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Binlerce insan, milyonlarca dosyayı tarafsız, bağımsız ve gerçekten de üstün bir gayretle sorunları çözme peşinde koşuyor. Binlerce karar veriyor. Ama bir tane karar alınıyor, cımbızla çekilir gibi ‘bu karar şu saikte verildi’ deniyor. Eğer bu saikte verildiği tespit edilirse bununla ilgili olarak da yasal merciler gereğini yerine getiriyor."

YARGI ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

“Sürekli yargıyı kötülemenin” ve “hedef tahtası haline getirmenin” çıkmaz sokağa götüreceğini savunan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, “Bir kaos yaratır, insanların kafasında yargıya olan güveni azaltır. Bir iddia ortaya atılıyor; ‘doğru mu, delili var mı, belgesi var mı’ önüne arkasına bakılmadan bütün yargı bir töhmet altında bırakılıyor. Bu yargıya olan büyük bir haksızlıktır. Millete, devlete olan büyük bir haksızlıktır” dedi.