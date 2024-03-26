Yargıtay Başkanlığı için öne çıkan iki isim: Seçim 9'uncu tura kalabilir

Kulislerde Yargıtay Başkanlığı seçiminin 9'uncu tura kalabileceği belirtiliyor. Yarışın Ömer Kerkez ile Muhsin Şentürk arasında geçeceği konuşuluyor.

HABER MERKEZİ

Yargıtay Başkanlığı seçimi için Ömer Kerkez ile Muhsin Şentürk'ün ismi öne çıktı. 9'uncu tura kalacağı belirtilen seçimin perşembe günü yapılabileceği ifade ediliyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin beşinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Seçimin ilk dört turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün beşinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim yarın yapılacak altıncı tur oylamasına kaldı. Altıncı tur oylamasına yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

9'UNCU TURA KALABİLİR

Seçimde 8’inci turun ardından en yüksek oyu alan iki aday arasında 9’uncu tur yapılması bekleniyor.

2 İSİM DAHA İDDİALI

9’uncu turun ise perşembe günü yapılacağı ve Ömer Kerkez ile Muhsin Şentürk arasında geçeceği Yargıtay kulislerinde konuşuluyor.

Şentürk’ün Kerkez’e göre daha iddialı olduğu dile getirildi.