Yargıtay Başkanlığı seçimi: 9. tur oylamasında Akarca ve Kerkez yarışacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'ta başlayan seçimde bugün yapılan 8'inci tur yapıldı. Sekizinci tur oylamada Mehmet Akarca 115, Ömer Kerkez 123, Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı ve hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Yarın yapılacak 9'uncu tur oylamada Akarca ile Kerkez yarışacak.

Yargıtay Başkanlığı için 25 Mart'ta başlayan seçimde 8'inci turda oylamada da sonuç alınamadı.

Mehmet Akarca'nın, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve 25 Mart'ta saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

İLK 8 TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

6. tur oylaması öncesi ilk 3 turda aday olarak yer alan Albayrak ile Tuncal adaylıktan çekildi. Böylece Yargıtay Başkanlığı için aday sayısı 3'e düştü.

Seçimlerin ilk 3 turuna katılan Albayrak sırasıyla 50, 46 ve 22, Tuncal ise 47, 36 ve 10 oy aldı.

Seçimin ilk yedi turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün sekizinci tur oylama yapıldı.

ADAY SAYISI 2'YE DÜŞTÜ

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim, yarın Akarca ve Kerkez'in katılacağı 9'uncu tur oylamasına kaldı.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.