Yargıtay, boşanma aşamasında olduğu kadını vuran erkeğe verilen cezayı fazla buldu

Yargıtay, boşanma aşamasında olduğu kadını 5 el ateş ederek ağır yaralayan erkeğe "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının fazla buldu.

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu Sabiha Mutlu'yu (27) silahla vurarak uzun süre tekerlekli sandalyeyle yaşamasına neden olan Samet Mutlu isimli erkeğe verilen 17 yıl 1 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay, Sabiha Mutlu'yu 5 el ateş ederek ağır yaralayan ve felç geçirme tehlikesine neden olan Samet Mutlu hakkında "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının fazla olduğu gerekçesiyle bozdu.

DHA'nın aktardığına göre İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet Mutlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Uzun süre tekerlekli sandalyeyle yaşayan Sabiha Mutlu da geçirdiği tedaviler sonucunda bastonla yürüyerek duruşmaya geldi. Sanık tarafı, Yargıtay'ın bozma kararı yönünde karar verilmesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti bozma ilamına uydu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Samet Mutlu’nun, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplam 15 yıldan 25 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere sanık tarafına süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Sabiha Mutlu şiddet gördüğü Samet Mutlu'ya boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vererek çocuğun babasıyla ise haftada bir gün görüşmesine karar verdi. Kızını alan Samet Mutlu, 23 Mayıs 2021 günü kızını annesine teslim etmedi. Bunun üzerine Sabiha Mutlu, kızını almak için Samet Mutlu'nun evinin önüne gitti. Samet Mutlu ile sokakta konuşmaya başlayan Sabiha Mutlu, "Çocuğumu saat 18.00'da getirmen gerekiyor, bu saate kadar durmasına gerek yok, mahkemenin kararına uymalısın" demesi üzerine önce Sabiha Mutlu'ya fiziki şiddet uyguladı, daha sonra da üzerinde bulunan silahla yakın mesafeden ateş etti. Sabiha Mutlu bacağına isabet eden ilk mermi üzerine yere düştü. Sabiha Mutlu yerdeyken sanık Samet Mutlu dört el daha ateş etti. Ağır yaralanan Sabiha Mutlu felç geçirme tehlikesi yaşadı. Olay sonrası kaçan ve daha sonra polise teslim olan Samet Mutlu tutuklandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Samet Mutlu hakkında 30 Kasım 2021'de karar çıktı. Mahkeme yargılama sonunda Samet Mutlu'yu "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl ve "Silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.