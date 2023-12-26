Yargıtay'dan 'DEM Parti' kısaltmasına onay

Yargıtay, daha önceki kısaltılışı HEDEP olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısa ismi olan DEM Parti’yi kabul etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olan DEM Parti’yi kabul etti.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 15 Ekim 2023’de gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongre’de isim değişikliğine giderek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını aldı. Partinin kısaltması ise HEDEP oldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; değişikliğin bildirildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HEDEP’i daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle kabul etmedi. Başsavcılık, bu benzerliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu ileri sürdü.

DEM PARTİ İSMİ KABUL EDİLDİ

Partiye gönderilen yazı ile HEDEP kısaltmasının değiştirilmesi istendi. Parti, bunun üzerine partinin kısa ismini 11 Aralık'ta DEM Parti olarak değiştirdi.

Değişiklik, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesine de yansıdı. Sitede partinin kısa ismi olan DEM Parti ve yeni logosunun yer aldığı görüldü.

DEM Parti’nin kurulması ardından 24 Kasım’da yeniden kurulan Yeşil Sol Parti’nin (YSP) başvurusunun da kabul edildiği görüldü.

Yargıtay tarafından kabul edilen siyasi parti sayısı 141’e ulaştı.