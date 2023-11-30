Yargıtay'dan Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında suç duyurusu

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi üyeleri, 'yargı krizi' hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan ceza hukukçusu İzzet Özgenç hakkında suç duyurusunda bulundu. Özgenç, Erdoğan'a yazdığı mektupta, "Etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz 'hukukçu' geçinen çakallar yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi üyeleri, yargı krizinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı ve ceza hukukçusu İzzet Özgenç hakkında suç duyurusunda bulundu.

2005 yılında kabul edilen yeni Türk Ceza Yasası’nın hazırlayıcılarından ceza hukukçusu Prof. İzzet Özgenç, AKP'li Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'yargı krizi' hakkında mektup yazmıştı.

Bir dönem Erdoğan'ın hukuk danışmanlığını da yürüten Özgenç, sosyal medya hesabından yayımladığı mektubunda, "Etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz 'hukukçu' geçinen çakallar yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'a yazılan mektupta Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 'hak ihlali' ve yeniden yargılama kararına "uyulmamasına" dair "sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir" denilmişti.