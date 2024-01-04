Yargıtay'ın skandal Can Atalay kararının ardından AYM üyesinden hikayeli gönderme!

AYM Üyesi Kenan Yaşar, sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşarak Yargıtay'ın skandal Can Atalay kararına gönderme yaptı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Kenan Yaşar, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin ikinci kez verdiği "hak ihlali" kararına uymamasına sosyal medyadan paylaştığı hikaye ile gönderme yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dün, Gezi hükümlüsü milletvekili Can Atalay dosyasıyla ilgili bir kez daha skandal bir karara imza atmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin kararının "hukuki değeri olmadığını" savunan Yargıtay, karara uyulmamasına hükmetmişti.

AYM Üyesi Kenan Yaşar ise, Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki AYM kararını uygulamamasının ardından bugün sosyal medya platformu X üzerinden fil-karınca hikayesini paylaştı.

Yaşar'ın söz konusu paylaşımı skandal karara gönderme olarak yorumlandı.

AYM Üyesi Yaşar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Karıncalar fili çok kıskanır 'O canlıysa biz de canlıyız o büyükse biz de büyüğüz' derlermiş. Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar. Ez onu! Ez onu!"