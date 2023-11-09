Yargıtay krizinin perde arkasında ne var: ‘İktidar içinde bir iç savaş başladı’

Yargıtay’ın darbe girişimi olarak değerlendirilen Can Atalay kararının perde arkasındaki ‘güç savaşlarına’ dair yazan gazeteci Alican Uludağ, “Yargıtay’ın Can Atalay kararına direnmesi, iktidar içinde bir iç savaşın başladığını gösteriyor” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Yargıtay’ın kararı ‘darbe girişimi’ nitelendirmeleriyle büyük tepki alırken yargı haberleriyle bilinen DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, kararın arka planındaki güç savaşlarına dikkat çekti.

‘ASIL HEDEF NUMAN KURTULMUŞ’

X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yargıtay’ın Can Atalay kararına direnmesi, iktidar içinde bir iç savaşın başladığını gösteriyor” diyen Uludağ, “AKP/Saray’daki şahin kanat, olaylara daha ılımlı bakan gruplara karşı güç mücadelesine girmiş durumda. MHP’nin de destek verdiği bu şahin kanadın Saray içerisinde de önemli klikleri var" ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın Can Atalay kararına direnmesi, iktidar içinde bir iç savaşın başladığını gösteriyor. AKP/Saray'daki şahin kanat, olaylara daha ılımlı bakan gruplara karşı güç mücadelesine girmiş durumda. MHP'nin de destek verdiği bu şahin kanadın Saray içerisinde de önemli klikleri… — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 9, 2023

Alican Uludağ paylaşımının devamında MHP'nin adım adım AKP’yi kuşattığını ileri sürdü: "Yargıtay’ın örneğin TBMM’yi Atalay’ın vekilliğini düşürmedi diye eleştirmesinde asıl hedef, Numan Kurtulmuş. AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Hayati Yazıcı ve Faruk Çelik gibi isimlerin anayasal sınırlar uyarısı, şahin kanada yanıt. Buna karşılık CB Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum’un ‘Milli yargıdan yana tavır alın’ demesi ılımlılara mesaj. Diğer yandan MHP, adım adım AKP’yi kuşatmış durumda.”

'MHP, AKP'YE OPERASYON ÇEKECEK GÜCE ULAŞTI'

Alican Uludağ, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Ve yargı/güvenlik bürokrasisi içindeki kadroları eliyle Yargıtay örneğinde olduğu gibi yarın ortaklık bittiğinde AKP’ye operasyon çekecek güce ulaştı. Erdoğan’ın, Soylu’yu alıp Ali Yerlikaya’yı ataması, buna karşı bir hamle. İktidar içindeki bu iç savaşta kimin tasfiye olacağı, Yargıtay/AYM arasındaki krizin nasıl çözüleceğine bağlı.

Örneğin Yargıtay’ın anayasayı yok sayarak kararı tanımaması, son AYM Başkanlığı seçiminde İrfan Fidan’a karşı Zühtü Aslan’ın yeniden başkan seçilmesine bir misilleme. Ki o seçimde Erdoğan, Fidan’ı işaret etmesine karşın, dönemin TBMM Başkanı Mustafa Şentop devreye girerek Arslan lehine kulis yapmıştı. İktidar içindeki şahinler o gün yenilmişti.

AYM’ye direnen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 5 üyesinin içinde, Yargıtay’a atanıp eski terör dairesine geldiğinde ‘Ben İstanbul grubunun temsilciyim’ diyen üye de var.”