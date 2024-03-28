Yargıtay seçiminde 8'inci turda da sonuç çıkmadı

Haber Merkezi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin sekizinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla doldu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk beş turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün yapılan altıncı, yedinci ve sekizinci tur oylamadan da sonuç çıkmadı.

Bugün dokuzuncu tur oylama yapılacak. Altıncı tur oylamada Yargıtay Başkanı Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Sonuç çıkmaması üzerine yapılan yedinci turda da Akarca 120, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 94 oy aldı. Yedinci turda da salt çoğunluk elde edilemedi.

AKARCA GERİYE DÜŞTÜ

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Bu sonuçla seçim, bugün Akarca ve Kerkez'in katılacağı dokuzuncu tur oylamasına kaldı.