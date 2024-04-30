Yargıtay, Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in cezalarını onadı

Yargıtay, ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Avukat Barkın Timtik’in cezalarını onadı. Yargılanan diğer avukatlarla ilgili istinaf incelemesi kararı verildi.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Halkın Hukuk Bürosu’ndan (HHB) avukatlara açılan davada kararını açıkladı.

ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Avukat Barkın Timtik hakkındaki cezaların onanmasına hükmeden Yargıtay, yargılanan diğer avukatlarla ilgili istinaf incelemesi kararı verdi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) bilgilendirmesine göre, Selçuk Kozağaçlı'ya açılan örgüt üyeliği davasında verilen 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından 10 yıl 15 ay olarak 'düzeltilerek' onandı. Kozağaçlı ile avukat Barkın Timtik hakkındaki cezaların onanmasına hükmeden Yargıtay, yargılanan diğer avukatlarla ilgili istinaf incelemesi kararı verdi.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, “yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını, delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiğini, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını” yazdı.