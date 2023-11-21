Yargıtay’dan sürpriz karar çıkmadı

Haber Merkezi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği ihlal kararına uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına yapılan itirazda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Atalay’ın avukatları, AYM’nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına itiraz etmişti. İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi. Daire, itirazla ilgili ‘‘karar verilmesine yer olmadığına’’ hükmetti.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, İstanbul Adliyesi’nde başlattığı ‘‘Adalet ve Demokrasi Nöbeti’’ne ilçe örgütleri devam etti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili ‘‘hak ihlali’’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Çağlayan’da bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in geçen hafta pazartesi günü partililerle birlikte İstanbul Adliyesi önünde başlattığı ‘‘Adalet ve Demokrasi Nöbeti’’ne CHP Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü ve Maltepe ilçe örgütleri sürdürdü. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen CHP’li ilçe örgütleri üyeleri, ‘‘Hak hukuk, adalet’’ sloganları attı. Can Atalay’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.