Yargıya taşınıyor: İYİ Parti kurultay delegeleri listesinde "usulsüzlük" iddiası

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, kurultay delegeleri listesinde usulsüzlük yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, "Hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır" açıklaması yaptı.

31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu alamayan İYİ Parti'de sular durulmuyor.

Seçimlerin ardından çok sayıda istifanın geldiği ve genel başkan Meral Akşener'e de istifa çağrılarının yaptığı İYİ Parti'de olağanüstü seçimli kurultay yapılmasına karar verilmişti. 27 Nisan'da yapılmasına karar verilen kurultay için Akşener yeniden aday olmayacağını açıklamış, bazı isimler de adaylıklarını duyurmuştu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, yeni genel başkanın seçileceği olağanüstü kurultay öncesi parti genel merkezi tarafından Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na teslim edilen delege listelerinde usulsüzlük tespit edildiğini iddia ederek, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uz, "Bu talihsiz ve üzücü vaka karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır" diye yazdı.

İYİ Partili Uz'un açıklaması şöyle:

"İYİ ler ve Cesurlar Hareketinin siyasi alanda vücut bulmuş hali olan İYİ Partimiz, 5. Olağanüstü Kurultayını 27/04/2024 tarihinde gerçekleştirecektir.

Genel Merkezimiz tarafından Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 19/04/2024 tarihinde teslim edilen kurultay delegeleri listesinin incelenmesinde seçme ve seçilme hakkına halel getiren ve 146 yıllık demokratik seçim geleneğimize darbe vuracak sistemli ve organize usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiştir. Bu talihsiz ve üzücü vaka karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır.

Kongremizin zamanında, herhangi bir şaibeye meydan vermeden ve tartışmasız şekilde icrası edilecektir. Bu hususta gerekli tedbirler alınmış olup, partimizin hiçbir üyesinin bu aşamada endişe etmesine mahal yoktur.

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay Delegelerine ve Türk kamuoyuna arz ederim."