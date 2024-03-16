Yarı final sürpriz olmaz

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finaldeki rakibi Olimpiakos oldu. Sarı-lacivertliler, son dönemde düşüşte olan rakibine karşı favori gösterilirken bu turdan galip ayrıldığı takdirde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle oynayacak

Sercan SİNECAN

Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen Konferans Ligi çeyrek final kurasında Olimpiakos ile eşleşti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise'i eleyen sarı-lacivertliler son dönemde kadro kalitesi geriye giden rakibi karşısında favori olarak sahaya çıkacak. Kupa 3'te diğer çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde: Club Brugge-PAOK, Aston Villa-Lille ve Viktoria Plzen-Fiorentina. Kanarya turu geçtiği takdirde yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Diğer yarı final ise Club Brugge-PAOK ve Viktoria Plzen-Fiorentina eşleşmelerinin galibi arasında oynanacak. Çeyrek finallerin oynanma tarihleri: 11-18 Nisan olacak.

Yunan futbolunun en büyük kulüplerinden biri olarak görülen Olimpiakos, 47 defayla Yunanistan Ligi'ni en çok kazanan kazanan takım konumunda. Kırmızı-beyazlılar lig tarihinin en başarılı takımı olsa da büyük düşüş yaşıyor. Son şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda kazanan Olimpiakos, bu sezonda ezeli rakiplerinin gerisinde kaldı. Play-off sisteminin uygulandığı ligde AEK, PAOK ve Panathinaikos'un gerisinde 59 puanla 4'üncü sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, kadro olarak da Fenerbahçe'nin bir hayli gerisinde. Sezona Diego Martinez ile başlayan kırmızı-beyazlıar işler yolunda gitmeyince İspanyol teknik direktörlerle yollarını ayırıp bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvalhal'ı göreve getirdi. Portekiz teknik adamla da 3 ay sonra yollarını ayıran Olimpiakos, geçen sezon Sevilla ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Jose Luis Mendilibar'ı göreve getirdi.

Üç farklı teknik direktörle çalışıp istikrar yakalayamayan Yunan ekibinde performansıyla en dikkat çeken oyuncu Ayoub El Kaabi. Bir dönem Hatayspor'da da forma giyen Faslı futbolcu şu ana kadar görev aldığı 36 maçta 25 gol kaydetti. Kırmızı-beyazılıların kadrosunda diğer dikkat çeken oyuncular ise Daniel Podence, Mady Camara ve Konstantinos Fortounis.

DEPLASMAN YASAĞI

Öte yandan UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi.

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DEVLER LİGİ’NDE DEV EŞLEŞMELER

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan’da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs’ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran’da Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak. Eşleşmeler şu şekilde:

ÇEYREK FİNAL

• Arsenal-Bayern Münih

• Atletico Madrid-B. Dortmund

• Real Madrid-Manchester City

• Paris Saint-Germain-Barcelona

YARI FİNAL

• Atletico Madrid-Borussia Dortmund/PSG-Barcelona

• Arsenal-Bayern Münih/Real Madrid-Manchester City

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KUPA 2’DE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Öte yandan Avrupa Ligi’nde de eşleşmeler belli oldu. Kupa 2 çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan’da, ikinci maçlar ise 18 Nisan’da oynanacak. Eşleşmeleri şu şekilde:

• Milan-Roma

• Liverpool-Atalanta

• Leverkusen-West Ham United

• Benfica-Marsilya

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

•Benfica-Marsilya / Liverpool-Atalanta

• Milan-Roma / Leverkusen-West Ham United

ÜLKE PUANI UÇUŞA GEÇTİ, DEVLER LİGİ BİLETİ GARANTİ

Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkı kazandı. Devler Ligi'ne doğrudan katılım için UEFA ülke puanı klasmanında ilk 10’a girmesi gereken ve an itibarıyla 38,1 puanla 9’uncu sırada yer alan Türkiye, turnuvalardaki son 16 turu maçlarının ardından sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesinin ardından Türkiye, bu haftayı puansız kapatsa da özellikle Glasgow Rangers’in elenmesiyle UEFA organizasyonlarında İskoç takımının kalmaması, Süper Lig’de 2024-2025 sezonu şampiyonuna Devler Ligi kapısını ardına kadar açtı.

Türkiye, Çekya ve Yunanistan, UEFA klasmanında ilk 8 haricinde çeyrek finallere takım gönderen 3 ülke konumunda bulunuyor. Klasmanda 11’inci basamaktaki Çekya’nın 35,8 puanı var. Yunanistan ise 29,525 puanla 17’nci sırada yer alıyor. Türkiye ve Çekya birer, Yunanistan ise 2 takımla yoluna devam ederken, 4 takım da UEFA Konferans Ligi’nde mücadele ediyor. İki takımla yoluna devam eden Yunanistan’ın matematiksel olarak ilk 10’a girme şansı bulunmuyor. Çekya’nın Türkiye’yi geçme ihtimali bulunsa da bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin puan almadan Avrupa’ya veda etmesi ve Viktoria Plzen’in beraberlik dahi almadan final oynaması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin alacağı puan ya da puanlar halinde ise Çekya’nın bu şansı da kalmayacak.