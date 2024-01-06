Yarın duyurulacak: Erdoğan'ın hangi iller için aday açıklayacağı belli oldu

Erdoğan'ın yarın hangi iller için aday açıklayacağı belli oldu. Erdoğan, yarın İstanbul da dahil olmak üzere 12 büyükşehir ve 16 ilde AKP'nin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

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Fotoğraf: tccb.gov.tr

AKP, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme çalışmasında sona geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacağı iller netleşti. İlk etapta 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Erdoğan, geri kalanını ise 15 Ocak’taki programda duyuracak. Ayrıca, ilçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak. Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan’ın yarın adaylarını duyuracağı iller şöyle: İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt. AKP tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi. Yarın saat 14.00’te başlaması planlanan programda Erdoğan konuşmasını gerçekleştirecek. Daha sonra büyükşehirler başta olmak üzere alfabetik sırayla illerin belediye başkan adayları tek tek açıklanacak.