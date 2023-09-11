Yarın ölen siz olabilirsiniz!

Maraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi’nde aileler adalet arıyor. Bilirkişi raporunun eksik olduğuna dikkat çekerek Adalet Nöbeti başlatan aileler, ‘‘Sevdiklerini kefensiz toprağa verenlerin sesi olacağız’’ dedi.

Kayhan AYHAN

6 Şubat depremlerinin sembollerinden biri de Maraş’ta bulunan Ebrar Sitesi oldu. Depremde Ebrar Sitesi’nin neredeyse tamamı yerle bir oldu ve 1400’e yakın insan hayatını kaybetti. 22 bloktan oluşan sitenin yıkılma nedenlerinin incelendiği bilirkişi raporunda, depremde tamamen çöken binaların enkazının hızla kaldırılması nedeniyle en kritik tespitler yapılamadı. Kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğine dair tespit yapılamadığı kaydedilen raporda, bölgedeki zemin sıvılaşması ise araştırılmamıştı. Ebrar Sitesi aileleri rapora itirazda bulundu. Enkazdan alınmayan eksik örneklerin tamamlanmasını isteyen Ebrar Sitesi aileleri, zemin etüdünün incelenmesini ve bölgedeki sıvılaşmanın tespit edilerek soruşturma dosyasına eklenmesi talep etti. Aileler bilirkişi raporunun ardından bir Adalet Nöbeti başlattı.

ADALETİN KALBİ KARARDI

Yakınlarını kaybeden Muhammed Taner, ‘‘Sahip olduğu her şeyi kaybetmiş aileler adına konuşuyorum’’ diyerek, ‘‘Bizler deprem sonrası delillerin yok edilmesi nedeniyle adalet mücadelemizi başlattık. Açılan kamu davalarının haksız ve adaletsiz bir şekilde karara bağlanmasının önüne geçmek istiyoruz. Sorumlu kişilerin yargılanma sürecinde adalet sağlayanların ne yazık ki kalbinin karardığını görmüş olduk. Acılar içerisinde hak ve adalet bekleyenler için, sevdiklerini kefensiz toprağa verenlerin temsilcileri olarak adalet arıyoruz. Adaletin iki yüzü vardır. Birisi karanlık birisi aydınlık. Bizler adaletin karanlık tarafında kaldık. Bu depremde canı yanmamışların vicdanı sessizliğe bürünmüştür. Bundan sonra hak ve adalet arayışımız birlikte ve düzenli olarak her ay toplanarak mücadelemize devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi’nin neredeyse tamamı yerle bir oldu.

YETERİ KADAR ÖLMEDİK Mİ?

Kardeşlerini ve akrabalarını kaybeden Fatma Irmak, ‘‘Biz bu ülkenin gördüğü en büyük acımasızlığı yaşadık. Şimdi de bu ülkenin hiç görmediği ya da görmek istemediği en büyük adaletsizliğine mahkum edildik. Bize bu kadar acıyı reva gören, bir kez olsun bu düzene dur demeyen sizlere sesleniyorum. Yarın ölen siz olabilirsiniz!’’ dedi.

Kuzenlerini ve arkadaşlarını kaybeden Ebrar Korkmaz ise, ‘‘Biz 6 Şubat 04:17’den itibaren hiç bitmek bilmeyen bir mücadele çıkmazında karanlık bir yolda yalnız bırakıldık. İnsanlık için en çok da adalet için çığlık çığlığayız! Sesimizi duyun artık!’’ şeklinde konuştu.

‘‘Geçmişi, şimdisi ve gelecekte ki mutlu günleri elinden alınan Ebrar Aileleriyiz’’ diyen ağabeyi, yeğeni ve eşini kaybeden Ayşenur Altıntaş da, ‘‘Liyakatsiz düzen ve ihmalkârlık insafsızca ailelerimizi aldı. Sizin de almasın. Bu son olsun diye tüm mücadelemiz. Sizce de yeteri kadar ölmedik mi?’’ ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin sembollerinden birine dönüşen Ebrar Sitesi, felaketten önce de Maraş’ın en bilinen yerleşimlerinden biriydi. 22 bloktan oluşan site 1997-2013 yılları arasında kooperatif olarak yapılmış, insanlar merkezi konumdaki bu evleri “sağlam ve güvenli” olduğuna inanarak satın almıştı. Tipik bir site değil, bir mahalleyi andırıyordu. 6 Şubat depremlerinde ise Ebrar Sitesi’nin neredeyse tamamı yerle bir oldu ve 1400’e yakın insan hayatını kaybetti.